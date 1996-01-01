Большие политгонки

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Свершилось. Президент страны объявил выборы в Госдуму, назначив их на 2 декабря. Таким образом, неделю назад началась федеральная избирательная кампания. Редакция ДДГ "ЗР" обратилась к председателю краевой избирательной комиссии Сергею КНЯЗЕВУ с просьбой прокомментировать особенности новой избирательной кампании.
- Как известно, в новых условиях меняются правила игры и правила поведения для всех участников избирательного процесса. Напомните, пожалуйста, читателям лишний раз - что нового?
- Действительно, избирательная система в стране изменилась принципиально. Впервые в постсоветское время мы будем проводить голосование по пропорциональной системе. Иначе говоря, граждане Российской Федерации могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты только в составе федеральных списков кандидатов, формируемых политическими партиями. По данным Федеральной регистрационной службы, на сегодняшний день политических партий, отвечающих всем установленным требованиям для участия в выборах, зарегистрировано 15, из них 13 зарегистрировано в Приморье.
- А как с правами беспартийных граждан?
- На первый взгляд может показаться, что права беспартийных будут ущемлены. Ведь помимо того, что они не могут теперь быть выдвинутыми самостоятельно по одномандатным избирательным округам, из бюллетеня для голосования исключена графа "против всех". Однако если говорить о праве гражданина быть выдвинутым, не являющегося членом политической партии, то федеральный закон предусмотрел гарантии реализации такого права. Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов депутатов Госдумы - не позднее 9 сентября включительно, гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом и не являющийся членом политической партии, вправе обратиться в любое региональное отделение любой политической партии с предложением включить его кандидатуру в ее федеральный список кандидатов. В случае поддержки кандидатуры данного гражданина не менее чем 10 членами партии, которые состоят в данном региональном отделении, она должна быть рассмотрена на региональной конференции (общем собрании). Кандидатура, поддержанная конференцией, подлежит рассмотрению на съезде партии.
Что касается невозможности "протестного голосования", то уже имеющаяся практика показала, что это не только не снижает явки избирателей, а, напротив, повышает результативность выборов.
- В связи с отменой порога явки избирателей на выборы следует ли ожидать снижения активности в день выборов?
- Мы в этом режиме уже голосовали в прошлом году на выборах депутатов в ЗС ПК. И явка избирателей на участки была выше, чем при обязательных требованиях.
- Ваш прогноз на предстоящие выборы - пойдут люди на избирательные участки?
- Выборы, безусловно, состоятся, и, судя по общественным настроениям и социологическим замерам, не менее 60% избирателей примут участие в голосовании.
- Как часто вносятся изменения в списки избирателей? Как это делается и, наконец, сколько нас сегодня?
- Списки не обновляются, а составляются новые перед каждой кампанией. Что и было сделано год назад перед выборами краевых депутатов. Сегодня в Приморье 1 454 052 избирателя. Это данные на 1 июля и обновляются они дважды в год вне зависимости от того, ожидаются выборы или нет.
- Принципиально изменились условия агитации. Когда начнется агитационная кампания?
- Агитация - это действия, имеющие своей целью побуждение к поступкам "за" или "против". Так вот, предвыборная агитация может вестись после того, как будут выдвинуты предвыборные списки. Агитационный период начнется с выдвижения партийного списка кандидатов и закончится за сутки до дня голосования. Не позднее 17 октября все партии, намеревающиеся участвовать в выборах, должны представить в Центризбирком все необходимые документы или залог для регистрации. 28 октября будут известны все партии, допущенные к участию в выборах. И только после этого разрешается официальная агитация в СМИ - с 3 ноября.
- Мало того, что по новым правилам существенно ограничиваются права изданий и журналистов, так еще и сокращается время агитации в СМИ?
- Это правда. Таково требование законодателя. Более того, в свете этих новых требований на телевидении запрещена агитация "против" при размещении агитационных материалов политическими партиями. Видимо, законодатель исходил из тех соображений, что телевидение имеет наибольшее воздействие на людей.
- Иначе говоря, законодатель запретил наиболее эффективный способ агитации для кандидатов и наиболее убедительный для избирателей?
- Я бы не называл способ ведения агитации с использованием отрицательных характеристик конкурента цивилизованным и наиболее эффективным. Хочется надеяться, что позитивная агитация, агитация созидательная все же более результативны. Кроме того, возможности указать на недостатки партий-конкурентов остаются через радиоэфир, периодические печатные издания, листовки и при проведении массовых мероприятий.
- Будет ли журналист иметь право на свою точку зрения - на ход кампании, на действия кандидатов, на предвыборные программы партий, наконец?
- (Пауза)... Безусловно, будет. Но при этом журналист, используя право на информирование, на изложение своих убеждений и мнений, должен быть исключительно ответственен, корректен и не должен допускать злоупотреблений этим правом. Журналисту необходимо учитывать, что его право на изложение своего видения ситуации в период избирательной кампании корреспондирует обязанность вести объективное, достоверное и равное относительно всех политических партий информирование.
- Тогда поясните - каковы мои действия? Я - политический обозреватель газеты. Моя работа - изучение политических процессов, изучение общественного мнения, прогнозирование, сопоставление общественных явлений, их анализ. И предвыборный период - наиболее острый и интересный момент в моей работе. Я вынуждена буду молчать? И где тот критерий "объективности", "достоверности", "взвешенности"?
- На днях крайизбирком проведет семинар для руководителей краевых средств массовой информации. Мы попытаемся разъяснить журналистам еще раз их права и обязанности в избирательной кампании.
- И последний вопрос. Агитация, как "за", так и против, еще не началась. А во вторник в газетах растиражировано интервью депутата ГД Светланы ГОРЯЧЕВОЙ против Геннадия Зюганова. Это разрешено?
- С точки зрения законодательства предвыборной агитацией может называться только деятельность, которая имеет целью побудить или побуждает избирателей голосовать "за" или против кандидата, список кандидатов в агитационный период. Так, как на сегодняшний день не выдвинуто ни одного федерального списка кандидатов от политических партий, значит, и предвыборной агитации в отношении потенциальных кандидатов или партий быть не может. С такой "агитацией впрок", которая законодательно не наказуема, мы имеем дело в каждую избирательную кампанию и, я думаю, оценить это явление с точки зрения его корректности, может сам избиратель в день голосования.
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