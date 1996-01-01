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Министр обороны приезжал со словами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Двухдневную рабочую поездку министра обороны Анатолия СЕРДЮКОВА во Владивосток можно смело занести в разряд теоретических.

На прошлой неделе владивостокские автолюбители на себе почувствовали открытие осеннего ВИП-сезона в Приморском крае. Двухдневный визит министра обороны во Владивосток заткнул город в одну большую пробку.

Все бы можно было стерпеть, если бы Анатолий СЕРДЮКОВ приехал к нам с реальными предложениями, а лучше всего с деньгами. Однако Анатолий Эдуардович остался верен правительственной традиции, приехал без денег.

На совещании, проведенном по итогам поездки по городу и о. Русский, министр лишь коснулся планов относительно передислокации частей с острова. Но за кадром остались сроки и временные рамки, но главное - смета предстоящей демилитаризации острова и береговой черты Владивостока.

Зато, как рассказывает официальный рупор Минобороны газета "Красная звезда", на итоговом совещании, проходившем за закрытыми дверьми кабинета командующего ТОФ Виктора ФЕДОРОВА, много было сказано про "повышение боеготовности и модернизации береговой инфраструктуры флота".

Очень "актуально", если учесть, что в этот момент в Сиднее на форуме стран-частниц АТЭС решалось будущее Владивостока

Правда, обнадеживающая информация все же прозвучала. Но только из уст командующего ТОФ. В интервью "Красной звезде" Виктор ФЕДОРОВ все же признал, что, цитируем, "в экологически чистом районе Владивостока будет построен специальный микрорайон для военнослужащих Тихоокеанского флота". Ни больше ни меньше.

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