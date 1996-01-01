Фотьянов идет на выборы. Живой и покойный

На этой неделе заканчивается выдвижение кандидатов на пост главы администрации Дальнегорского городского округа.

На 1 сентября Дальнегорский муниципальный избирком уведомили о намерении баллотироваться на должность главы администрации Дальнегорского городского округа уже 9 соискателей. Среди них - и основные игроки.

Это предприниматель, член "Единой России" Владимир ВОЙНОВ (3-е место на прошлых отмененных выборах), пенсионер, член КПРФ Павел ЗИНЧЕНКО, и.о. главы администрации ДГО Виктор КОЛОСКОВ, мастер ООО "Мирана-Строй" Георгий ЛИСОВОЙ, предприниматель, президент общественной организации Федерация бокса г. Дальнегорска Игорь ТАРАБАРИН, директор ООО "ВИП-Транс" Вячеслав СОМОВ (он из г. Находка и был одним из замов покойного мэра Фотьянова), начальник Второго Советского рудника ОАО "ГМК-Дальполиметалл" Григорий КРУТИКОВ, всем известный по прошлым выборам конкурент убитого Дмитрия ФОТЬЯНОВА, предприниматель Александр ТЕРЕБИЛОВ (2-е место в рейтингах прошлогодних выборов) и, наконец, отец погибшего Дмитрия Фотьянова, электромонтер ЗАО "ГХК Бор" Владимир ФОТЬЯНОВ.

Все нынешние претенденты на пост главы ДГО - самовыдвиженцы. Но расклад сил повторяет прошлогодний вариант так трагически завершившихся выборов.