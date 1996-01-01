Мэр Уссурийска наказал 10 чиновников

Десять должностных лиц администрации Уссурийска привлечены к ответственности по результатам рассмотрения представления городской прокуратуры.

Летом прокуратура внесла главе Уссурийского городского округа представление об устранении нарушений законодательства, регламентирующего порядок обращения за господдержкой граждан, имеющих детей. Точнее, речь шла о нарушении порядка обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных детских садах и ее выплаты.

По результатам рассмотрения представления прокурора мэр Уссурийска Сергей РУДИЦА принял меры по устранению нарушений закона. Во-первых, своим распоряжением он определил уполномоченный орган, осуществляющий выплату компенсаций, во-вторых, разобрались с самими выплатами: не выданные компенсации выдали, а не назначенные - назначили. Кроме того, 10 должностных лиц Уссурийской мэрии за допущенные нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности.