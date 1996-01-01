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Социологический орешек
Позвонивший был настойчив. Дескать, понимаем вашу занятость, но убедительно просим не отказать московским социологам: у них неотложная нужда определить общественные настроения в Приморье, больше сорока минут не отнимут.
Ладно, сказала я себе и отправилась в отель "Версаль", где за четыре с половиной тысячи целковых можно целые сутки проживать. Считай, две рядовых пенсии за один ночлег.
Столичный социолог был занят еще больше, чем я, и продержал меня в вестибюле обещанные сорок минут, прежде чем пригласить к себе в номер. Микрофон включен, звучат типичные предвыборные вопросы: кто, на ваш взгляд? А если не N, то кто? А если посадят N, то как себя поведет Z? А если на свободу выйдет Y, то как изменится расстановка политических сил в орденоносном Приморском крае.
Обычный разговор весьма относительно осведомленного о политической ситуации человека с социологом. Все бы ничего, но уже к середине диалога мы свободно ботали по фене, поскольку речь переместилась в плоскость интересов тех партийных активистов, кто сегодня пользуется лагерным словарем или готовится к его употреблению, или ранее овладел.
На беду это оказалась та партия, которая якобы сейчас выражает интересы большинства населения. В Приморье, как известно, именно эта партия с помощью Генпрокуратуры несет невосполнимые потери.
Московский гость заверил меня, что в Приморском крае, как и по всей необъятной Родине, популярность "Единой России" растет день ото дня, и вот интересно будет знать, как для партии удобнее: губернатору ДАРЬКИНУ уйти до выборов или сразу после?
- А чего ради он должен уходить? - насторожилась я. - Подумаешь, семь вице-губернаторов дают показания в прокуратурах разных уровней, так кто ж сейчас без греха?
- Нет, вы меня не поняли, вопрос, в принципе, решен, только вот все-таки, как будет правильно сделать, - настаивал мой собеседник.- До выборов? Или пусть выборы проведет и - свободен?
- Свободен? - встрепенулась я. Слава богу! А то обстановка у нас сейчас такая нервная. Такое болтают. Кто-то на нас Генеральную прокуратуру натравил. Прямо не край, а какой-то следственный изолятор.
Но социолог был последователен. Он поинтересовался, как себя поведет мэр Николаев, освободись он из-под стражи: будет он мстить обидчикам или как? (Хорошенькое изучение общественного мнения!) Я растерялась и брякнула что-то в том смысле: око за око. Заметим, о партийной программе ни слова. Разволновалась до такой степени, что вспомнить не смогла, кто такой г-н Пехтин, который на выборах в Госдуму пойдет в федеральном списке "Единой России" от края. А если с таким самообладанием пойдут к избирательным урнам горняки и сельские механизаторы, коммунальщики и лесорубы? Мы вам такого навыбираем. Впрочем, тут же опомнилась - кого надо, того и выберут.
Отдохнув, мы с социологом стали воображать, кто бы мог заполнить предстоящую губернаторскую вакансию. Социолог подсказывал: Горячева? И сам отвечал: по возрасту не пройдет, пора на покой. Из вице-губернаторов? Их всех теперь повыметают.
- А не хотите варяга? - участливо спросил мой собеседник.
- Хочу, конечно, хочу, - по-детски обрадовалась я. Может быть, я даже хочу человека на букву "У" из Федеральной службы охраны. Или мне стоит хотеть человека на буква "К" - бывшего земляка. Или вообще, Светлана Орлова домой захочет. Я уже была готова на все. Предложенные же мною кандидатуры собеседника не вдохновили, и я запросилась домой.
В память о встрече мне была вручена коробка конфет "Коркунов" с орехами. Теперь даже и не знаю, помогла ли я "Единой России" составить представление об общественном мнении в Приморье или нет. У меня же "Единая Россия" оставила впечатление партии, имеющей слабое представление о том, что такое кадровый резерв. Но с меня какой спрос - я электорат.
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