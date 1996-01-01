Три претендента на кресло мэра Дальнегорска

На пост главы администрации Дальнегорского городского округа претендуют пока три человека - предприниматель, депутат дальнегорской думы, член "Единой России" Владимир ВОЙНОВ, пенсионер, член КПРФ Павел ЗИНЧЕНКО и мастер ООО "Мирана-строй" Георгий ЛИСОВОЙ.

Все они - самовыдвиженцы, уведомили муниципальный избирком о намерении баллотироваться на должность мэра ДГО. Ожидается, что о своем участии в выборах заявит и нынешний и.о. главы ДГО Виктор КОЛОСКОВ. Напомним, повторные выборы главы администрации округа назначены на 14 октября этого года. Уже два года дальнегорцы живут без законно избранного мэра. Может, на сей раз все-таки им удастся избрать себе градоначальника. Как сообщили в муниципальном избиркоме, срок выдвижения кандидатов заканчивается 3 сентября. Затем в течение 10 дней пройдет процесс регистрации кандидатов.