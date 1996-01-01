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Еще один вице-губернатор на мушке правоохранителей?
В Приморье - новый громкий коррупционный скандал: по "собственному желанию" покидает пост вице-губернатора края Александр ТАБАЧЕНКО, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
По словам источника, Александр Табаченко, курирующий агропромышленный комплекс Приморского края, заявление об увольнении по собственному желанию написал в понедельник. Однако, как утверждает источник, уволен чиновник задним числом, 24 августа. Собеседник утверждает, что уголовное дело в отношении вице-губернатора возбуждено по итогам прокурорской проверки продажи одного из предприятий края, к которому чиновник имел отношение: "Проверка обнаружила в процедуре продажи ряд грубых нарушении и недостачу крупной суммы".
Пока эта информация не получила четкого официального подтверждения. В пресс-службе краевой администрации заявили, что им ничего не известно об этом. Cтарший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА не подтвердила и не опровергла факт возбуждения уголовного дела в отношении Александра Табаченко.
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