Китайцы-строители ВСТО живут в антисанитарных условиях

В ходе проверки мест размещения граждан КНР, занятых на строительстве нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", прокуратурой города Нерюнгри выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил в местах проживания и при организации питания. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Сооружение вахтовых поселков, предназначенных для размещения рабочих, занятых на строительстве нефтепровода ВСТО, до настоящего времени подрядными организациями не завершено. В связи с этим иностранные рабочие проживают в общежитиях, гостинице и жилом фонде.

При проверке мест размещения граждан КНР установлено, что условия проживания и организация питания не соответствуют установленным санитарным нормам и требованиям.

По результатам данной проверки 10 августа 2007 г. прокуратурой Нерюнгри в адрес генерального подрядчика ЗАО "Краснодарстройтрансгаз" внесено представление об устранении выявленных нарушений закона и обеспечения надлежащих условий проживания иностранной рабочей силы.