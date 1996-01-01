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Украина соскучилась по Чернобылю

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Киевские политики активизировались в поиске замены российским ядерным услугам в области энергетики. Во всяком случае, министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК после встречи со своим канадским коллегой Питером Гордоном МАККЕЕМ в конце июля поспешил заявить о возобновлении переговоров с канадскими компаниями о строительстве в стране атомных реакторов CANDU (CANada Deuterium Uranium). Одной из главных целей при этом названо стремление к "урановой независимости" Украины. Урановое сырье у страны собственное, а вот его обогащение приходится производить за рубежом. CANDU же, работает на природном сырье.

Здесь политики лукавят: с сырьем не все так просто. И все же, прежде всего, удивляет другое: реактор CANDU, созданный еще на заре атомной энергетической эры, является, по сути дела, "родственником" взорвавшегося 20 лет назад чернобыльского реактора РБМК. Казалось бы, Украина должна была выработать идиосинкразию к ассоциациям, связанным с пережитой трагедией.

Видимо, киевские политики соскучились по Чернобылю, если продвигают свою идею вопреки мнениям профессионалов-атомщиков. Ученые сразу назвали "нецелесообразным" строительство на территории страны АЭС с устаревшими тяжеловодными блоками CANDU. Генеральный директор концерна "Укратомпром" Андрей ДЕРКАЧ, выступая на пресс-конференции в Киеве, заявил, что "экспериментировать с выбором типа блоков - дорогое и ненужное удовольствие", и привел в качестве аргументации тот факт, что "нигде в Европе на технологию CANDU не идут".

Андрей Деркач не был до конца точен: в Европе канадские блоки все же эксплуатируются, в Румынии. Еще в 80-х годах бывший руководитель этой страны Николае ЧАУШЕСКУ, рассорившись с Москвой, выбрал для сооружения первой АЭС "Чернавода" не советский, а канадский проект. Мечта поменять партнера по политическим соображениям (другие просто не работают), видимо, возымела силу и на Украине.

Однако переход на другой тип реактора в стране, успешно работающей с более передовой технологией - водо-водяными реакторами ВВЭР, - огромная, затратная работа, которая сейчас вряд ли по карману украинской экономике. При смене парадигмы всегда возникает слишком много проблем - обновление сознания, инфраструктуры, технической политики, переподготовка специалистов и пр. Во всяком случае, никто в мире такого иррационального шага еще не предпринимал. Но чего не сделаешь, если хочешь избавиться от раздражающего партнера! Тем более что у CANDU все же есть и неоспоримое достоинство: он позволяет нарабатывать плутоний - военное сырье.

"Мировое сообщество предпочитает легководные реакторы, не имеющие "чернобыльских" недостатков, - подчеркнул профессор Российского научно-исследовательского Центра "Курчатовский институт", Александр БОРОВОЙ, 20 лет жизни посвятивший исследовательской работе в Чернобыле. - Реакторы типа ВВЭР хорошо испытаны в мире. Суммарная наработка сотен таких блоков, работающих в разных странах, составляет многие тысячи лет. Следовательно, есть огромный опыт их эксплуатации, вложены колоссальные интеллектуальные и материальные средства в их безопасность. В то же время блоки CANDU недостаточно исследованы", - считает профессор Боровой.

Сегодня на Украине безо всяких проблем эксплуатируются 15 российских реакторов типа ВВЭР. Конечно, построены они не вчера, истощающийся ресурс требует думать о перспективе. Но какой смысл в том, чтобы менять надежные реакторы современного типа на "вчерашний день"? Разве что поклонение ретро или - "охота жевать старую мочалку", как выразился один российский физик? Правда, апологеты атомных перемен на Украине представляют в пользу CANDU тот аргумент, что они уже давно избавились от "чернобыльских" недостатков. Главный ученый-секретарь Российского научного центра "Курчатовский институт" Андрей ГАГАРИНСКИЙ подтвердил, что "канадцы как будто справились с той конструктивной опасностью, которая изначально существовала у проекта CANDU". Этот путь, впрочем, прошли и российские атомщики, технически реабилитировавшие реактор РБМК.

Однако, избавляясь от одного недостатка, канадский проект приобрел взамен другой: "Во имя совершенствования CANDU пришлось отказаться от использования естественного урана, что было дешево и удобно, в пользу урана легко обогащенного (на 1% с лишним), а значит, и более дорогого", - подчеркнул Андрей Гагаринский.

Поскольку топливно-ядерным циклом Украина не располагает, ей так или иначе придется прибегать к услугам тех немногих держав (в их числе - Россия), которые имеют радиохимическое производство для обогащения природного урана. Так что "урановая независимость" Украины остается национальной мечтой.

Татьяна СИНИЦЫНА, обозреватель "РИА Новости".

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