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Китайцев позвали строить Большой Владивосток

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Министр экономического развития и торговли РФ Герман ГРЕФ принял участие в 10-м заседании российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проводящемся в Пекине.

Как сообщает РИА "Новости", с китайской стороны делегацию на заседании подкомиссии возглавлял министр коммерции БО Силай. Сторонам предстоит обсудить перспективы дальнейшего расширения взаимной торговли, изменения в благоприятную сторону структуры двустороннего товарооборота.

Как подчеркивают в МЭРТ, "сложившаяся ныне товарная структура взаимной торговли весьма уязвима от колебаний цен на основные товары. В этих условиях гипотетическая возможность снижения цен на углеводороды, могла бы стать серьезным препятствием на пути развития двусторонней торговли".

Россию в последнее время решительно не устраивает то, что в российском экспорте в Китай все больше преобладают поставки сырьевых товаров.

По данным МЭРТ, на первом месте в 2006 году в российском экспорте в Китай оставались поставки "минерального топлива, нефти и нефтепродуктов", или 53,92% всего российского экспорта. На втором месте в 2006 году были поставки "древесины и изделий из нее" - поставки в стоимостном выражении увеличились на 20,5%, а в физическом выражении на 8,8%.

В 2007 году ситуация не изменилась. По данным Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, в январе-мае 2007 года на первом месте в российском экспорте оставались поставки "минерального топлива, нефти, нефтепродуктов", или 44,2% всего российского экспорта. На втором месте были поставки "древесины и изделий из нее", на эту товарную позицию приходилось 16,1%.

Напротив, в российском импорте из Китая все больше преобладают поставки сравнительно высокотехнологичной продукции, машин и оборудования. По данным ГТУ КНР, в январе-мае 2007 года поставки "электрических машин и оборудования, аппаратуры для записи" составляли 13,6% всего российского импорта. На втором месте в этот период были поставки "энергетического, технологического и другого оборудования, станки, насосы" (11,5% импорта).

Досье

В 2006 году объем товарооборота России с Китаем, по данным российской стороны, составил около $28,6 млрд, в том числе экспорт РФ - $15,7 млрд, импорт - 12,8 млрд, положительное сальдо - $2,9 млрд. ГТУ КНР называет другие цифры: $33,4 млрд товарооборота, в том числе объем экспорта из КНР - $15,8 млрд, а импорт из России - $17,5 млрд. Положительное российское сальдо, по этим данным, составило $1,73 млрд.

Греф предложил китайским компаниям принять участие в строительстве во Владивостоке, где в 2012 году пройдет форум АТЭС. Министр добавил, что все подрядчики будут отбираться на конкурсной основе. Единым госзаказчиком проекта подготовки Владивостока к саммиту выступает Росстрой. МЭРТ будет выполнять функцию заказчика-координатора проекта.

Греф ранее сообщал, что в министерстве создается специальный отдел, который будет заниматься ФЦП по развитию Дальнего Востока и подготовкой столицы Приморья к саммиту.

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