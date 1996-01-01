Штаб содействия выборам создан

В стенах приморского "белого дома" прошло первое официальное совещание, посвященное декабрьским выборам в Государственную Думу РФ, сообщает пресс-служба.

Дата выборов еще не назначена, а штаб "по оказанию содействия избирательной комиссии по подготовке и проведению в декабре этого года выборов в Государственную Думу" уже создан.

"От профессионализма и уровня подготовки специалистов избирательных комиссий зависит успешность и конституционность выборов на территории Приморья", - отметил Сергей ДАРЬКИН. По словам губернатора, главная задача всех ветвей власти - обеспечить законность, свободу, демократичность и безопасность выборов. Иными словами, главная задача властей - явка.