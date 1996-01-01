Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Депутаты Владивостока по-прежнему верны себе
А верны они себе в том, что насущные вопросы жизни города и избирательных округов все реже попадают в поле их законотворческой деятельности.
На исходе не только полномочия Владивостокской думы - на исходе и финансовый год. И избиратели вправе спросить: "А что там с исполнением бюджета?". Но долгое время спросить некого - кворум на заседаниях отсутствовал, решения принимать некому, а практикой встреч с избирателями большинство депутатов вообще манкируют. А тут, на исходе лета, внеочередное заседание представительного органа власти краевого центра состоялось. Ради предстоящих выборов.
Горизбирком предложил утвердить схему 17 одномандатных округов. Депутаты вносили свои поправки. В итоге было принято решение предусмотреть 25 мандатов по одномандатным округам и еще столько же - по партийным спискам. Таким образом, городские депутаты посчитали, что Владивостоку необходимо 50 депутатов.
- Я считаю, что такое решение противоречит действующему законодательству,- сказал в интервью ДДГ "ЗР" депутат от избирательного округа № 14 Александр ГАВРИЛОВ. - Дума нарушила Избирательный кодекс Приморского края и Устав города Владивостока.
- И теперь ваши действия?
- Если решение думы не будет опротестовано городской избирательной комиссией в суде, то потребуется вносить изменения в Устав города.
Заметим, что у городских депутатов было время определиться с численным составом представительного органа, что и было, в сущности, сделано городской думой этого созыва в 2005 г. на основании требований Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", регулирующего деятельность органов местного самоуправления. Законом предусмотрено определять численный состав депутатов пропорционально от численности населения городских округов.
Так прокомментировал ситуацию для ДДГ "ЗР" заместитель председателя Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии Николай КИЧАТОВ:
- Исходя из требований Федерального закона, был принят Устав города Владивостока. Согласно ему Дума города Владивостока следующего созыва должна состоять из 35 депутатов. Я оговорюсь, что по требованиям выборного законодательства 2005 г. выборы в представительный орган местного самоуправления во Владивостоке должны были проводиться только по одномандатным округам.
В последние годы федеральный законодатель внес существенные изменения в порядок проведения выборов, в том числе и в органы местного самоуправления. Вслед за этими изменениями одной из новелл Избирательного кодекса Приморского края стало проведение выборов в представительный орган краевого центра либо по пропорциональной либо по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе. Применение той или иной избирательной системы должно регулироваться Уставом муниципального образования. Если Уставом не определена избирательная система (как в нашем случае), то выборы депутатов проводятся по смешанной избирательной системе, иначе говоря, не менее половины депутатов должны избираться по партийным спискам.
Строго говоря, из 35 депутатских мест не более 17-ти могут занять депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, а остальные - избранные по спискам политических партий и общественных объединений.
И теперь получается - Законодательное собрание Приморского края играет на одном политическом поле, а Дума Владивостока - на другом. И они провоцируют друг друга на необдуманные решения. Вот и выясняется, что городских депутатов больше всего волнуют предстоящие выборы. А потому на днях следует ожидать очередного внеочередного заседания гордумы.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье накроет волна протестных митингов