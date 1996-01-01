Депутаты Владивостока по-прежнему верны себе

А верны они себе в том, что насущные вопросы жизни города и избирательных округов все реже попадают в поле их законотворческой деятельности.

На исходе не только полномочия Владивостокской думы - на исходе и финансовый год. И избиратели вправе спросить: "А что там с исполнением бюджета?". Но долгое время спросить некого - кворум на заседаниях отсутствовал, решения принимать некому, а практикой встреч с избирателями большинство депутатов вообще манкируют. А тут, на исходе лета, внеочередное заседание представительного органа власти краевого центра состоялось. Ради предстоящих выборов.

Горизбирком предложил утвердить схему 17 одномандатных округов. Депутаты вносили свои поправки. В итоге было принято решение предусмотреть 25 мандатов по одномандатным округам и еще столько же - по партийным спискам. Таким образом, городские депутаты посчитали, что Владивостоку необходимо 50 депутатов.

- Я считаю, что такое решение противоречит действующему законодательству,- сказал в интервью ДДГ "ЗР" депутат от избирательного округа № 14 Александр ГАВРИЛОВ. - Дума нарушила Избирательный кодекс Приморского края и Устав города Владивостока.

- И теперь ваши действия?

- Если решение думы не будет опротестовано городской избирательной комиссией в суде, то потребуется вносить изменения в Устав города.

Заметим, что у городских депутатов было время определиться с численным составом представительного органа, что и было, в сущности, сделано городской думой этого созыва в 2005 г. на основании требований Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", регулирующего деятельность органов местного самоуправления. Законом предусмотрено определять численный состав депутатов пропорционально от численности населения городских округов.

Так прокомментировал ситуацию для ДДГ "ЗР" заместитель председателя Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии Николай КИЧАТОВ:

- Исходя из требований Федерального закона, был принят Устав города Владивостока. Согласно ему Дума города Владивостока следующего созыва должна состоять из 35 депутатов. Я оговорюсь, что по требованиям выборного законодательства 2005 г. выборы в представительный орган местного самоуправления во Владивостоке должны были проводиться только по одномандатным округам.

В последние годы федеральный законодатель внес существенные изменения в порядок проведения выборов, в том числе и в органы местного самоуправления. Вслед за этими изменениями одной из новелл Избирательного кодекса Приморского края стало проведение выборов в представительный орган краевого центра либо по пропорциональной либо по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе. Применение той или иной избирательной системы должно регулироваться Уставом муниципального образования. Если Уставом не определена избирательная система (как в нашем случае), то выборы депутатов проводятся по смешанной избирательной системе, иначе говоря, не менее половины депутатов должны избираться по партийным спискам.

Строго говоря, из 35 депутатских мест не более 17-ти могут занять депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, а остальные - избранные по спискам политических партий и общественных объединений.

И теперь получается - Законодательное собрание Приморского края играет на одном политическом поле, а Дума Владивостока - на другом. И они провоцируют друг друга на необдуманные решения. Вот и выясняется, что городских депутатов больше всего волнуют предстоящие выборы. А потому на днях следует ожидать очередного внеочередного заседания гордумы.