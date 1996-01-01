Земли, где "пшеница расте"

24 августа Украина празднует 16-й День независимости. Генеральный консул Украины во Владивостоке Александр ДАНИЛЬЧЕНКО поздравляет с праздником всех соотечественников и бывших соотечественников: "Генконсульство во Владивостоке обслуживает территорию от Читы до Петропавловска-Камчатского. 40% населения, проживающего на Дальнем Востоке, - выходцы с Украины. Пусть в этот день они вспомнят свои национальные корни".

- Всегда хотелось задать риторический вопрос прадеду - зачем семья ехала на Дальний Восток? Можно было пересечь Атлантику и осесть, например, в Канаде, США...

- Или прижиться в Австралии. Украинцы, спасаясь от аграрного перенаселения, эмигрировали на запад и восток, ехали туда, где "пшеница расте". Первые украинские переселенцы прибывали во Владивосток морем, из Одессы. Теперь они живут от приханкайской равнины до Хабаровска. Накануне 1-й мировой войны, по статистическим данным, они составляли свыше 60% населения (25% - корейцы, 10%- русские, прочие - коренные народы). После запуска "Транссиба" украинцы заселили Зейско-Бурейскую равнину, эти земли у нас на Украине называют "зеленым клином". Вторую волну переселенцев на Дальний Восток пригнала гражданская война, потом многие ехали сюда не по своей воле. После Второй мировой пошла четвертая волна, люди ехали на заработки по распределению на 3 года, а остались на 33. И каждый год ездят на родину в отпуск.

- Кроме того, старшее поколение украинцев возвращается на родину, покупают дома и оседают "доживать пенсионерами". Между тем Приморский край испытывает потребность в привлечении бывших соотечественников. Не хотите поучаствовать в решении глобальной задачи нового заселения Дальнего Востока?

- В этом году, возможно впервые за всю новую историю, отток трудовых мигрантов с Украины стал на четверть меньше. Так что Украина вряд ли сможет помочь Приморью с реализацией озвученной Президентом России перспективной задачей заселения Дальнего Востока бывшими соотечественниками. Для нас термин "соотечественники" несколько натянутый. Российская сторона трактует его в ключе "люди, знающие русский язык и интересующиеся русской культурой". Допустим, я тоже знаю русский язык и интересуюсь русской культурой, но на этом основании не стал бы записываться в русские. Странно, что русский народ так долго не замечает рядом с собой более древний, своеобразный народ. Еще Николай I говорил, что украинцы - это ополяченные русские. Неверно. У нас свой язык, своя культура, свои национальные интересы.

- День независимости Украины провозглашен в 1991 году, после путча. В конце 1991 г. уже был проведен референдум, результаты которого так ошеломили Горбачева: 91, 8% населения проголосовали за независимость. За 16 лет построения Украиной демократии ваш политический Олимп неоднократно сотрясался. Прокомментируйте, пожалуйста, события этого года.

- Трансформация политической системы из президентской в парламентско-президентскую республику показала необходимость перераспределения полномочий между различными ветвями власти. Произошла децентрализация и передача некоторых полномочий вниз. Однако политическая реформа не была завершена, поскольку полномочия были четко прописаны только для высших органов власти. Это и послужило причиной политических дискуссий, споров и разногласий, характерных для Украины в нынешнем году. К сожалению, в российских СМИ события 2007 г. подавались односторонне, позиция другой стороны умалчивалась. Между тем у этих событий была своя логика: последние выборы в Верховную Раду были проведены по партийным спискам. За мажоритарным депутатом стоят его избиратели, партия же получает количество мандатов пропорционально набранным голосам. После выборов начались переходы депутатов из одной фракции в другую... За каждой партией, в свою очередь, стоят реальные избиратели. Они, конечно, вышли на улицы и продемонстрировали свою гражданскую позицию. Однако это вовсе не означало предпосылок для силовых действий, как этого ожидали российские СМИ. Ситуация разрешилась в правовом конституционном поле, нормальным демократическим путем.

- Удивительно, что политический кризис не сопровождался экономическим.

- На то есть свои причины. Для Украины 2006 г. был непростым, выросли цены на энергоносители. Тем не менее показатель ВВП вырос на 8,9%, за счет развития перерабатывающих отраслей. Для сравнения, в 2006 г. российский ВВП равен 7%. В этом полугодии рост промышленного производства составил 12,1%, в том числе машиностроение - 26% (сборка автомобилей западных производителей, а так же сборка тяжелой техники, транспортных средств, строительной техники). Повышение цен на энергоносители стимулирует введение инновационных энерго- и материалосберегающих технологий. Главные экспортные отрасли Украины энергоемкие: металлургия и нефтехимия. Мы закрываем доменные производства, самые большие в мире украинские домны - позавчерашний день металлургии. Вместо "мартенов" вводятся электрошлаковый переплав, конвертерное производство, непрерывная разливка стали.

- Как Украина справилась с засухой? Выросли ли цены на хлеб?

- Нет, цены остались прежними. Для сравнения: буханка хлеба во Владивостоке стоит 24 руб., килограммовая в Киеве - 9,5 руб. Хотя в сельском хозяйстве в этом году ситуация сложная, в середине мая зерновые пошли в колос, а вместо дождя их встретила засуха. От засухи пострадало не менее трети посевов. Прогнозируется урожай 27-29 млн тонн при средней урожайности 20,4 центнера с га, в прошлом году было 34. Тем не менее катастрофы никакой нет, собственные потребности мы перекроем и экспортируем около 5 млн тонн.

- Как будете отмечать День независимости во Владивостоке?

- К Дню независимости Украины Генеральное консульство Украины во Владивостоке открывает фотовыставку с видами памятных исторических мест. Приходите, пожалуйста, на открытие 24 августа.