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Президент с самой русской фамилией
Так, по данным "Левада-центра", обнародованным "Утром.Ru", бывшему министру обороны Сергею ИВАНОВУ готовы отдать свой голос 37% россиян, а его ближайшему конкуренту Дмитрию МЕДВЕДЕВУ - 29 процентов.
Правда, это только при условии, что в избирательном списке не будет Владимира ПУТИНА, а выборы состоятся в ближайшее воскресенье. И хотя до выборов еще больше полугода, а неучастие в них Путина - еще не стопроцентный факт (достаточно вспомнить интервью телеканалу "Россия" президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА, который горячо призывал Путина не покидать свой пост), шансы Иванова в президентской гонке в последнее время растут.
Еще в мае он отставал в рейтинге от Медведева, а в декабре 2006 г. имел и вовсе в два раза меньше голосов (18% против медведевских 35%). Уверенный рост позиций Иванова можно объяснить многими факторами. Во-первых, это востребованный в обществе образ "интеллигентного силовика", близкий к образу нынешнего президента. Во-вторых, державная риторика, сопровождающая очень популярный в стране процесс самоутверждения России на международной арене. В-третьих, Иванов стал активно действующей медиа-персоной, сообщая народу позитивные новости: то про покорение Арктики, то про повышение пенсий. Еще недавно первенство в этой сфере принадлежало Медведеву, заведующему масштабными нацпроектами. Но в последнее время пропаганда нацпроектов поутихла, о каких-либо успехах сообщается редко и без особого резонанса, и выступления Медведева становятся все более невыразительными.
Ну и, пожалуй, главная причина успехов Сергея Иванова - "фактор Путина". Когда-то они вместе работали в Ленинградском КГБ, были близко знакомы. Став директором ФСБ в 1998 году, Путин сделал Иванова своим замом и, оказавшись в президентах, тоже не забывал старого коллегу. В 2001 г. назначил его министром обороны, в 2005 - вице-премьером, а в феврале 2007 - первым вице-премьером. Именно после этого об Иванове уверенно заговорили как о "преемнике".
Впрочем, и Сергей Иванов, и любой другой политик может победить в выборах лишь при одном условии - неучастии в них нынешнего президента. Популярность Путина в России по-прежнему необычайно велика, а тут еще всеобщее воодушевление на волне победы Сочи в Олимпийской гонке. По данным того же "Левада-центра", 69% россиян проголосуют за Путина, если он вдруг выставит свою кандидатуру.
Правда, выдвижение на третий срок запрещено Конституцией, да и сам президент неоднократно опровергал такую возможность... И хотя политологи в один голос говорят о Медведеве и Иванове как о самых приближенных к президенту персонах, а значит, основных кандидатах в преемники, выделить явного фаворита пока сложно. Возможно, Путин и не собирается разыгрывать столь трепетно ожидаемую операцию "преемник" и готов занять позицию стороннего наблюдателя.
Впрочем, до выборов еще полгода, а в такой стране, как Россия, долгосрочные политические прогнозы - дело неблагодарное. На сцене еще вполне может появиться некий третий персонаж, тем более что имени прорицательница не назвала, а Иванов - фамилия распространенная...
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