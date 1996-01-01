Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Дальнегорске обозначился первый кандидат
На пост главы администрации Дальнегорска на прошлой неделе выдвинулся первый кандидат. Желание участвовать в выборах, которые пройдут 14 октября 2007 г., изъявил индивидуальный предприниматель, член политсовета местного отделения партии "Единая Россия", депутат Думы Дальнегорского городского округа 38-летний Владимир ВОЙНОВ.
Как сообщили в избирательной комиссии главы администрации Дальнегорского городского округа, "выдвижение кандидатов началось 27 июля, и Владимир Войнов стал первым, кто подал документы в избирательную комиссию". После выдвижения и создания соответствующего избирательного фонда кандидат получает право вести предвыборную агитацию без использования средств массовой информации. Агитация для кандидатов будет разрешена с 15 сентября.
Как сообщило ИА REGNUM, выборы главы Дальнегорского городского округа пройдут 14 октября. По состоянию на 1 июля 2007 г. в округе зарегистрирован 41 тыс. 261 избиратель.
На данный момент бюджетом Дальнегорского городского округа на проведение выборов предусмотрено 500 тыс. руб. Дополнительные средства могут быть выделены в случае, если смета избирательной комиссии будет одобрена главой администрации и городской думой.
Новости тематики
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
- Бизнес-империя Пушкарёвых держит удар
Новости раздела
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела