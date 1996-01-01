В Дальнегорске обозначился первый кандидат

На пост главы администрации Дальнегорска на прошлой неделе выдвинулся первый кандидат. Желание участвовать в выборах, которые пройдут 14 октября 2007 г., изъявил индивидуальный предприниматель, член политсовета местного отделения партии "Единая Россия", депутат Думы Дальнегорского городского округа 38-летний Владимир ВОЙНОВ.

Как сообщили в избирательной комиссии главы администрации Дальнегорского городского округа, "выдвижение кандидатов началось 27 июля, и Владимир Войнов стал первым, кто подал документы в избирательную комиссию". После выдвижения и создания соответствующего избирательного фонда кандидат получает право вести предвыборную агитацию без использования средств массовой информации. Агитация для кандидатов будет разрешена с 15 сентября.

Как сообщило ИА REGNUM, выборы главы Дальнегорского городского округа пройдут 14 октября. По состоянию на 1 июля 2007 г. в округе зарегистрирован 41 тыс. 261 избиратель.

На данный момент бюджетом Дальнегорского городского округа на проведение выборов предусмотрено 500 тыс. руб. Дополнительные средства могут быть выделены в случае, если смета избирательной комиссии будет одобрена главой администрации и городской думой.