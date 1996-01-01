Из губернаторов в учителя

Экс-губернатор Амурской области Леонид КОРОТКОВ устроился на работу в школу. С 1 сентября в частной школе Благовещенска "Наш дом" он будет читать для старшеклассников спецкурс по новейшей истории России.

"Это была моя инициатива, ведь надо чем-то заниматься,- прокомментировал Коротков местной прессе свое решение. - В этой школе долгое время учился мой младший сын, поэтому с директором и коллективом у меня хорошие отношения".