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Прощайте, губернаторы!
Старинная русская игра "На златом крыльце сидели..." набирает силу среди российских губернаторов. Становится очевидным, что Кремль в добровольно-принудительном порядке расстается с региональными главами ельцинского призыва.
Отчего бы президенту не заявить внятно о своей кадровой политике? Чтоб и региональные лидеры реально представляли себе собственную перспективу, а народ не гадал: "чет-нечет"... На пару с политологами.
ДГГ "ЗР" обратилась за комментарием к доктору социологических наук, профессору Игорю САНАЧЕВУ.
- Что сейчас происходит во властных региональных структурах страны? Чего следует ожидать приморским чиновникам?
- Это правильное обобщение - процесс ротации региональных лидеров имеет общероссийский масштаб, от западных границ до Камчатки. И процесс этот будет продолжаться. Формы отставок будут варьироваться - от добровольных прошений об отставке до просьб о доверии, а где-то, как на Сахалине, будет использован сиюминутный повод. Сахалинский губернатор не оказался вовремя в зоне землетрясения - свободен. В сущности, ни для кого не секрет, что уже существует список губернаторов, кому федеральная власть не доверяет. Объективно эти процессы связаны с изменением политического курса как во внешней, так и во внутренней политике, когда внимание московской элиты разворачивается в сторону регионов.
- То есть заявление премьера ФРАДКОВА о необходимости московским чиновникам перебираться в регионы - не оговорка?
- Не оговорка. Это означает, что московское руководство сегодня обязано быть максимально приближено к регионам. А то ведь, если помните, один министр договорился до того, что освоение Россией Дальнего Востока - историческая ошибка. Бред! Основные ресурсные составляющие находятся в Сибири и на Дальнем Востоке. Так этими регионами и следует заниматься...
- Замена губернаторов идет более мягко, чем "ротация" мэров...
- Действительно, отставки губернаторов проходят по модели, применявшейся в КПСС: без "посадок", "в связи с переходом на другую работу"... Переводят вроде бы в Москву, но в сущности "задвигают" навсегда.
- Москва "прополола" почти весь Дальний Восток, а Виктор ИШАЕВ по-прежнему неуязвим?
- Хабаровский губернатор показал, что он - настоящий хозяин. Один известный политолог так высказался о нем: "Выбрать Ишаева - это все равно, что выиграть в лотерею по трамвайному билету". У него оборонка - работает. Мы про газификацию только басни слушаем, а Ишаев газ провел. У него реальный, а не мифический рейтинг 70%.
- А наша администрация стоит в очереди на отставку или...?
- Положение незавидное. В Приморье семь вице-губернаторов ходят, что называется, "под статьей". Губернатор ДАРЬКИН лично рекомендовал г-на ШИШКИНА в Политсовет "Единой России". Видел его уже мэром Владивостока. Где теперь тот Шишкин? Нашим вице-губернаторам вместе с партбилетами вполне можно вручать ордера на камеру в СИЗО.
- Ну это вы слишком!.. Тогда какова судьба Дарькина?
- Этот вопрос остается в задачнике. Как в свое время Наздратенко, Дарькин перманентно находится на грани снятия. Объективно - администрация не справляется с работой. Посмотрите, как у нас выполняются президентские программы. Хотя бы по жилью. Ведь уголовное дело на уголовном. Красть у нас научились...
- Господин профессор, вы или чего-то не договариваете, или умышленно скрываете.
- Я совершенно определенно говорю: приморская краевая администрация не-де-е-спо-соб-на! И пока гром не грянул, ее главе самое время поступить так, как это сделал новгородский ПРУСАК. Стать добровольцем. Ведь не случайно наш земляк Олег КОЖЕМЯКО сейчас проходит "стажировку" в Москве. По моей информации, еще одна фигура - из ФСО - готова возглавить Приморскую краевую администрацию. Кремль не был бы Кремлем, если бы не играл в четыре руки тремя колодами.
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