Быть ли досрочным выборам во Владивостоке

Ситуация во властных структурах Приморья день ото дня усугубляется. Избранный законным путем глава администрации краевого центра остается в застенках, и не видно конца судебному процессу. Да и в коридорах краевой власти невесело. Политические сплетники уже не только похоронили ряд вице-губернаторов, но и предвосхищают скорую отставку Самого...

В русле тех событий, которые сегодня происходят в стране в отряде региональных глав, сегодня можно ждать чего угодно, в том числе и в Приморье. И если судьбу губернаторов президент волен решать самостоятельно, то как быть с городскими властями? Возможны ли досрочные выборы мэра Владивостока? К разговору редакция пригласила известных политологов, докторов наук - Михаила ШИНКОВСКОГО (ВГУЭС) и Сергея ПЕСЦОВА (Морской государственный университет).

М.Шинковский: Конечно, теоретически почти все и почти всегда можно обсуждать. Однако в данном в конкретном случае следует иметь в виду: место мэра Владивостока не является вакантным и по закону ещё длительное время таковым не будет. Владимира НИКОЛАЕВА могут отстранить от должности, занимаемой им в результате всеобщих городских выборов, лишь только после обвинительного для него судебного приговора.

С.Песцов: Обсуждение вопроса о досрочных выборах главы администрации Владивостока не только возможно, но и необходимо, чтобы быть готовыми к любому сценарию. Тем более в данном случае наиболее вероятным сценарием является окончательное отстранение Николаева, вне зависимости от степени его реальной вины. Судя по всему, операция получила одобрение "сверху" и потому она будет доведена до логического конца.

- Как вы оцениваете общественные настроения во Владивостоке накануне выборов в Госдуму, Думу Владивостока и, возможно, выборов мэра?

М.Шинковский: Я полагаю, что жителей Владивостока сейчас гораздо больше волнуют последствия скорого резкого увеличения тарифов на горячее и холодное водоснабжение, а также на отопление. Поэтому к выборам настроение жителей края ухудшится прямо пропорционально сокращению толщины их кошельков.

С.Песцов: Об общественных настроениях жителей Владивостока в настоящее время судить сложно, поскольку на региональном уровне существует явный информационный вакуум. СМИ избегают обсуждения как реальных проблем города и края, так и деятельности любых властей. С другой стороны, избиратели Владивостока за короткое время попробовали руководителей города самых разных типов: "харизматиков" (В. ЧЕРЕПКОВ), "хозяйственников" (Ю. КОПЫЛОВ), "новых предпринимателей" (В. Николаев). И все они, рано или поздно, попадали в поле зрения правоохранительных органов, а их деятельность не приносила заметных изменений в жизнь города. Поэтому большая часть горожан согласится с любым способом назначения главы города и с одинаковым равнодушием примет любую, даже совершенно незнакомую фигуру на этом месте.

- Обнаруживаете ли вы охотников на должность городского головы?

М.Шинковский: Как эксперт-аналитик я не могу не знать, что подобное желание выразил известный гражданин Владивостока Николай МАРКОВЦЕВ, которому работа мэра города знакома не понаслышке и который много сделал для Владивостока в свою бытность первым заместителем мэра Черепкова. Кроме того, известно, что кандидатуру вице-губернатора Александра ШИШКИНА озвучивал перед представителями политического руководства страны как возможного кандидата на этот пост Сергей ДАРЬКИН. Сейчас, я полагаю, его мнение несколько изменилось.

С.Песцов: А я считаю, что в настоящее время в местной элите нет персон, чьи известность и авторитет гарантировали бы им если не победу, то хотя бы очевидное преимущество. Большинство местных политиков, судя по всему, полагают, что без предварительного согласования собственных кандидатур на вышестоящих уровнях выдвижение на этот пост можно рассматривать как своеобразную разновидность самоубийства, и готовятся к выборам путем закулисных переговоров.

Единственной персоной, которая, по мнению многих наблюдателей, готовит себя на должность главы Владивостока, является депутат ЗС ПК Руслан КОНДРАТОВ. Однако его фигура также далеко не однозначна. Методы, которые он использует для повышения своей популярности, представляют собой явную кальку с действий уже известных персон, а особой электоральной любовью г-н Кондратов никогда не пользовался.

- Можно ли считать задержание вице-губернатора Шишкина превентивной мерой в свете возможных досрочных выборов главы Владивостока?

С.Песцов: Если считать случайностью взятие под стражу г-на Шишкина вскоре после того, как в определенных кругах стали обсуждать его кандидатуру как нового главу краевого центра, то факт его задержания можно считать следствием планомерной борьбы с коррупцией. Однако такого рода мероприятия служителей закона носят выборочный характер, и более убедительным объяснением будет присутствие в проблеме г-на Шишкина политического подтекста.

- Кто может быть назван в числе профессионально готовых к управлению городом людей?

С.Песцов: Такого рода люди, безусловно, есть. Однако называть их, тем более без их согласия, означает сейчас то же самое, что нарисовать на них мишень.

М.Шинковский: А я хочу сказать о том, кто, по моему мнению, с честью бы справился с этой ролью с большой пользой для горожан. Недавно был в Казани на научной конференции и видел, как прекрасен этот город во многом стараниями его недавнего мэра Камиля ИСХАКОВА. Владивосток в два раза меньше Казани, хотя дела в нём в два раза более запущены. Он бы, безусловно, справился со всем комплексом городских проблем, хотя господин Исхаков давно перерос такую должность. Или - главный федеральный инспектор по Приморскому краю Сергей ЛОМАЕВ - экономист и хозяйственник от Бога, а теперь ещё владеющий всем комплексом знаний задач, стоящих как перед Дальним Востоком, так и перед страной в целом.

- Всем спасибо за диалог.