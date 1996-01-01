Флаг России на приморском "Белом доме" обновляется ежемесячно

К дню Государственного флага Российской Федерации, 22 августа, на большинстве зданий администраций Приморского края вывесят новые флаги. Львиную долю муниципальных образований края снабжает государственной символикой, в том числе флагами, производственное объединение "Феско-снаб" уже 12 лет.

По словам директора швейной мастерской Виктории ЯКИМОВОЙ, главное в флаге, вывешиваемом на улице, - ткань. Самый большой флаг в крае, развевающийся на здании администрации Приморского края, 4,5 м в длину и 3 м в ширину изготовлен из специальной капроновой ткани с повышенной износостойкостью. Из-за больших размеров и постоянного ветра на той высоте, где прикреплено полотно, флаг довольно быстро приходит в негодность. Его приходится менять каждый месяц.

Но мало обстрочить полотнище, нужно еще нанести на него вышивку. Уссурийского тигра с флага Приморского края вышивают на специальных машинах, управляемых компьютерными программами. Содержание государственной символики на вершине "белого дома" обходится администрации более чем в 21,5 тыс. руб. Флаги же, вывешенные на меньших высотах, могут служить годами.