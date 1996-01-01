"Западники" во Владивостоке

15 августа в редакции Издательской компании "Золотой Рог" председатель ЦК Демократической партии России Андрей БОГДАНОВ напомнил приморцам, что первая и самая "старая" партия новой России жива.

Приезд первого лица политической партии во Владивосток и его пресс-конференция были посвящены старту автопробега "Владивосток-Москва". Автопробег от крайней точки российской автодороги - мыса Токаревской Кошки стал любимым хобби россиян из центральной полосы страны.

А теперь им заинтересовались политики. И хотя большая часть маршрута автобригады проляжет по азиатской дороге, он пройдет под лозунгом интеграции России в Европу. Как отметил Андрей Богданов, пусть вступление России в Евросоюз - дело не сегодняшнего дня, но готовить государство, его правовую основу, законодательство нужно сегодня.

Кстати, на этой идее "Вперед, в Евросоюз" будет строиться и выборная кампания политической партии демократов.