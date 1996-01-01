Поймай кальмара голыми руками!

Презентация туристических возможностей южнокорейского города-порта Сокчхо прошла во вторник в бизнес-центре "Хендэ".

Мэр Сокчхо г-н Че Ёнг Сенг и сотрудники мэрии, отвечающие за развитие туризма, рассказали о возможностях для отдыха в разное время года. Горы, горячие источники, морские пляжи... Каждый сможет выбрать отдых по своему вкусу.

В Сокчхо ежегодно проходят всевозможные фестивали - культурные, музыкальные, спортивные и др. Например, можно поучаствовать в ловле кальмара голыми руками. Повезет - вам его тут же приготовят в соседнем ресторанчике.

В принципе, двух-трехдневный отдых в Сокчхо и осмотр его достопримечательностей как "маршрут выходного дня" мог бы стать неплохой альтернативой поездкам в приграничные города Китая, ведь не секрет, что многие ездят туда именно отдохнуть. Но представители турбизнеса на вопрос корр. "ЗР" ответили, что надо хорошо все просчитать, так как цена такого отдыха может быть примерно $500-600, причем не менее половины составит стоимость билета на паром Владивосток - Зарубино - Сокчхо.