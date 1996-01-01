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Губернатор - с большой буквы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Депутаты ЗС ПК завершили в среду во Владивостоке работу над новой редакцией краевого Устава. Проект закона "О внесении изменений в Устав Приморского края" был принят во втором и третьем чтениях.

Как сообщили в отделе прессы и информации приморского парламента, перед окончательным принятием законопроекта депутаты вернули его в процедуру второго чтения, чтобы внести в документ несколько поправок. В частности, краевые законодатели наделили правом законодательной инициативы Федерацию профсоюзов Приморского края.

Как сообщил председатель комитета по региональной политике и законности Виктор ПИНСКИЙ, возможность инициировать принятие законов в области социально-трудовых отношений есть у профсоюзных организаций в 30 субъектах РФ. Теперь и у приморских профсоюзов будет такое право.

Наряду с приведением Устава Приморья в соответствие с федеральным законодательством, перед разработчиками законопроекта стояла задача устранения ряда противоречий и пробелов, содержащихся в действующей редакции основного закона края. Основной закон края был принят более 10 лет назад - в октябре 1995 года. За прошедшее время российское законодательство значительно обновилось. В работе над новой редакцией Устава принимали активное участие представители администрации края, краевой избирательной комиссии и юристы Дальневосточного государственного университета. Профильный комитет рассмотрел несколько десятков поправок, поступивших от депутатов, прокуратуры и губернатора Приморского края.

Ранее по предложению своего коллеги Александра Передня депутаты дополнили Устав положением, касающимся границ Приморского края. В ст. 4 теперь определен перечень официальных документов, закрепляющих границы Приморья. Еще одно изменение, принятое краевыми законодателями, касается написания с прописной буквы слов "Губернатор", "Администрация" и "Избирательная комиссия" в тексте основного закона Приморья. Данное нововведение обеспечит правовую основу для написания этих слов с заглавной буквы в текстах нормативных актов и официальных документах Приморского края. За принятие новой редакции Устава Приморского края депутаты проголосовали единогласно.

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