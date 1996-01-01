Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Губернатор - с большой буквы
Депутаты ЗС ПК завершили в среду во Владивостоке работу над новой редакцией краевого Устава. Проект закона "О внесении изменений в Устав Приморского края" был принят во втором и третьем чтениях.
Как сообщили в отделе прессы и информации приморского парламента, перед окончательным принятием законопроекта депутаты вернули его в процедуру второго чтения, чтобы внести в документ несколько поправок. В частности, краевые законодатели наделили правом законодательной инициативы Федерацию профсоюзов Приморского края.
Как сообщил председатель комитета по региональной политике и законности Виктор ПИНСКИЙ, возможность инициировать принятие законов в области социально-трудовых отношений есть у профсоюзных организаций в 30 субъектах РФ. Теперь и у приморских профсоюзов будет такое право.
Наряду с приведением Устава Приморья в соответствие с федеральным законодательством, перед разработчиками законопроекта стояла задача устранения ряда противоречий и пробелов, содержащихся в действующей редакции основного закона края. Основной закон края был принят более 10 лет назад - в октябре 1995 года. За прошедшее время российское законодательство значительно обновилось. В работе над новой редакцией Устава принимали активное участие представители администрации края, краевой избирательной комиссии и юристы Дальневосточного государственного университета. Профильный комитет рассмотрел несколько десятков поправок, поступивших от депутатов, прокуратуры и губернатора Приморского края.
Ранее по предложению своего коллеги Александра Передня депутаты дополнили Устав положением, касающимся границ Приморского края. В ст. 4 теперь определен перечень официальных документов, закрепляющих границы Приморья. Еще одно изменение, принятое краевыми законодателями, касается написания с прописной буквы слов "Губернатор", "Администрация" и "Избирательная комиссия" в тексте основного закона Приморья. Данное нововведение обеспечит правовую основу для написания этих слов с заглавной буквы в текстах нормативных актов и официальных документах Приморского края. За принятие новой редакции Устава Приморского края депутаты проголосовали единогласно.
Новости тематики
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
Новости раздела
- На пост губернатора Приморья уже претендует "праведная дюжина"
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Tele2 второй год лидирует по репутации в российском телекоме
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- На выборах губернатора в Хабаровском крае, похоже, все будет еще веселее, чем в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владимир Путин сделал важное заявление
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- Стрелочник не нужен
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо