Жириновский с сюрпризами

Во Владивосток с двудневным рабочим визитом прибыл зампредседателя Госдумы, председатель ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ. Приморцев, возможно, ждут подарки. Как сообщают информагентства, делегацию ЛДПР в аэропорту встречами вице-губернатор Приморского края Николай СИДОРОВ и руководство регионального отделения ЛДПР.

В этот же день в 19.00 по местному времени на набережной Владивостока Владимир Вольфович провел встречу с жителями Приморского края, перед началом которой творческие коллективы города выступили с праздничной программой. Также Владимир Жириновский встретился с губернатором Приморского края Сергеем ДАРЬКИНЫМ.

"Приезд вице-спикера в Приморский край проходит в рамках авиаперелета по 8 регионам Сибири и Дальнего Востока", - рассказали в региональном отделении ЛДПР. Примечательно, что в Якутске, где политик побывал 6 августа, на встрече с жителями Владимир Жириновский раздавал 100-рублевки, сообщила SakhaNews. В зале можно было получить не только брошюры ЛДПР, но и партийную атрибутику, одеколон и даже водку, названные в честь Жириновского.

После посещения Владивостока, в котором Владимир Жириновский последний раз был в 2003 г., его поездка продолжится посещением Хабаровска, Благовещенска, Читы и Барнаула.