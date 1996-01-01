...минус Малахов

Как известно, невельское землетрясение спровоцировало политический кризис в Сахалинской области. Сначала Президент России Владимир ПУТИН отстранил от должности губернатора Ивана МАЛАХОВА, а депутаты Сахалинской областной думы оперативно утвердили нового главу региона Александра ХОРОШАВИНА.

Александр ХОРОШАВИН в своем выступлении перед островными парламентариями обозначил приоритеты своей будущей деятельности на посту губернатора и подчеркнул:

- Я - человек государственный. И для меня интересы государства, интересы области, интересы муниципалитетов всегда приоритетны. И в своей работе я буду руководствоваться только этим принципом. Это будет касаться и российского бизнеса, и бизнеса, в котором участвуют иностранные компании.

Отправленный в отставку губернатор Сахалинской области Иван Малахов заявил о том, что он не писал прошения об отставке, а подавал документы на переназначение. По словам Малахова, в тех документах, что он подал, есть формулировка: "При этом я слагаю с себя полномочия и прошу оказать доверие". "Вечером мне позвонил СОБЯНИН (Сергей Собянин, руководитель администрации президента. - ИА REGNUM) и сказал, что "президент удовлетворил вашу просьбу". А решение президента не обсуждается. Какое решение принял президент, такое и правильное"...

"Я после этого звонка сидел... - продолжает Иван Малахов. - Это было неожиданно... Я подспудно понимал, что такое может произойти, но всё равно это неожиданно. Честно говоря, мне жалко... Я стал перебирать те дела, которые мы делаем и которые я собирался сделать. Мне очень жаль, что многое может не осуществиться. Жаль мне, честно говоря, что мы вместе с сахалинцами и курильчанами многое не успели сделать".

Малахов признался, что для него лично отставка стала трагедией. "То, что можно было пройти на Сахалине, я прошёл. От простого лейтенанта до губернатора. Я благодарен этой земле за то, что она помогла мне это сделать. Я благодарен всем вам...

Я люблю эту землю. 21 октября будет 30 лет, как я на Сахалине. Прекрасный остров, прекрасные люди, чудесные перспективы. Жаль, что мне придётся отсюда уехать".