Россия подвела

Приграничный торгово-экономический комплекс (ПТЭК) "Пограничный-Суйфэньхэ" радует глаз всех пересекающих российско-китайскую границу - 5-звездочная гостиница "Холидей Инн", торгово-выставочный комплекс площадью более 80 тыс. квадратных метров, подъездные дороги и облагороженная прилегающая территория - китайская сторона в лице известной корпорации "Шимао" выполнила все обязательства, вложив в возведение комплекса более 1 млрд юаней.

Но поток туристов пока так и не пришел - с российской стороны не определен юридический статус и порядок функционирования приграничных торгово-экономических комплексов, а это значит, что обещанный безвизовый режим посещения ПТЭК пока не имеет под собой реальной правовой базы.

Однако китайские инвесторы не отчаиваются. Свою точку зрения на патовую ситуацию ДДГ "ЗР" высказал зам. генерального директора ООО "Межторг Шимао" ВАН ЧЖИГЭ:

- Основные проблемы на сегодняшний день связаны с ограничениями в российском законодательстве, которые не позволяют гражданам России и КНР свободно посещать территорию торгово-экономического комплекса. Большинство российских туристов по-прежнему едут в Суйфэньхэ, Муданьцзян, Дунин и другие приграничные города. Но мы очень надеемся, что с российской стороны все будет решено уже в ближайшем будущем. С китайской стороны все обязательства выполнены. Более того, мы постоянно работаем и с правительством Китая, и с руководством провинции Хэйлунцзян над тем, чтобы все бюрократические препоны были устранены. Уже проведены переговоры с Германом ГРЕФОМ, мы заручились его поддержкой и очень надеемся, что изменения произойдут уже в ближайшее время.

- Однако вы же наверняка не исключаете тот факт, что комплекс, может, так и не заработает в полную силу? Подобный комплекс построен на переходе Полтавка-Дунин и тоже до сих пор простаивает.

- Я знаю о комплексе в Дунине и о ситуации, которая там сложилась. Но мы рассчитываем на то, что Суйфэньхэ первоначально был одним из крупнейших контрольно-пропускных пунктов, через который шел большой поток товаров. Даже в советское время, когда большинство погранпереходов было закрыто, он оставался действующим, и через него товары шли всегда. Поэтому его расположение, а также пропускная способность позволяют надеяться, что перспективы у этого комплекса есть. Причем мы на достигнутом не останавливаемся, а продолжаем развивать инфраструктуру ПТЭК.

- То есть вы планируете и дальше инвестировать в этот проект?

- Основные объекты уже построены, и теперь мы работаем над тем, чтобы наполняемость комплекса была более чем разнообразной. Чтобы русские туристы не ездили раз в год на Харбинскую ярмарку или на ярмарку в Гуанчжоу, а приезжали в этот комплекс и могли привезти те товары, которые им необходимы. И это можно было бы сделать 365 дней в году. Кроме этого сейчас мы плотно работаем над тем, чтобы создать здесь банковскую инфраструктуру - выходим с предложениями по открытию филиалов к российским и китайским банкам, чтобы у туристов обоих стран не было проблем с обменом денег. Кроме этого, сегодня компания активно занимается продвижением на российский рынок китайской автомобильной техники и запчастей. Поэтому здесь, в комплексе, мы открываем большой автомобильный павильон. В общем, мы полностью поддерживаем экономическую политику России по легализации товарооборота, укрупнению компаний и готовы к плодотворному сотрудничеству. А политические ограничения, думаю, можно будет разрешить путем переговоров.