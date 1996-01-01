Амур в законе?

В этом году экологические проблемы Амура стали предметом обсуждения федеральных законодателей. О том, что творится с рекой и какие меры по ее спасению надо предпринять, "ЗР" рассказал ответственный секретарь Координационного комитета по устойчивому развитию бассейна реки Амур при Межрегиональной ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" Виктор КРЮКОВ.

- Виктор Глебович, как бы вы охарактеризовали ситуацию, которая сейчас сложилась на Амуре?

- С экологической точки зрения - как очень напряженную. Продолжается загрязнение реки физическое, химическое, бактериальное. Отсюда и много проблем. Одна из них - рыба. Она мутирует, часто встречаются аномалии: без глаз, с деформированными, изъязвленными жабрами с видимой "оплавленностью" плавников. Очень чувствительны к загрязнению рыбы, ведущие придонный образ жизни, - сом, щука, карась, сазан. В толстолобе в больших дозах накапливаются никель и мышьяк, в косатке-плети - ртуть и свинец. У моллюсков исчезает перламутр, в раковинах появляются бугры и язвы. Даже лососевые виды рыб, которые заходят в Амур с моря на короткий промежуток, и те успевают поглощать хлорфенолы. Сахалинские рыбаки в районе Рыбновска отмечают появление характерного аптечного запаха у горбуши. А калуга - пресноводная рыба - начинает осваивать морскую акваторию, она не может жить в амурской воде!

Медленно, но верно идут процессы отравления населения Приамурья. Накопление вредных веществ происходит на атомном, молекулярном уровне. При этом воздействие на детей более серьезное. В прошлом году из-за серозно-вирусного менингита на 18 дней задержали занятия в школах Хабаровского края. В этом году уже болеют десятки людей. Помимо менингита, наблюдается рост раковых, желудочно-кишечных заболеваний.

- Насколько эффективно налажен мониторинг Амура?

- Совместно с китайской стороной мы берем пробы воды из Амура с 2002 г. в трех створах: выше устья Сунгари и ниже, а также в приустьевой части Уссури в районе протоки Казакевичево. В начале отбирали пробы шесть раз в год, теперь - два. Причем еще тогда - в 2003 г. - когда стали строить графики, увидели, что накопление вредных веществ обусловлено китайской стороной. Количество бактерий, сульфатов, нитратов росло, а содержание кислорода падало.

- После цзилинской аварии 2005 года показатели изменились?

- Мутность практически не изменилась: 300-400 млг взвешенных веществ на кубический дециметр, а в паводки - до 600 млг. Удивительно, но тяжелых металлов сейчас стало меньше. При этом по июньскому выезду результаты еще более оптимистичные: в воде не обнаружено стойких хлорорганических соединений. Хотя при невысокой водности их концентрация должна быть больше. Также уменьшилось содержание нитратов и нитритов.

- А как такое может быть?

- Видимо, китайцы перестали сбрасывать в реку отходы сельхозпредприятий. Кроме того, стали лучше очищать промышленные стоки. По официальным данным, из сбрасываемых в Сунгари около 11 млрд кубометров они раньше очищали всего 14%! Для сравнения: мы сбрасываем в Амур около 1 млрд, очищаем примерно 34-36%. Помимо этого, в марте 2006 г. китайцы приняли программу экологического оздоровления Сунгари.

- Насколько успешно идут переговоры с китайской стороной по поводу соглашения о защите Амура?

- Сдвинулись с мертвой точки. В марте 2006 г. министр природных ресурсов РФ Юрий ТРУТНЕВ и глава экологической службы Китая Чжоу ШЕНЬСЯН подписали меморандум о совместном мониторинге качества воды, донных отложений в реке Амур. В июле состоялся очередной раунд обсуждения российско-китайского соглашения в части пользования пограничными водами. При этом китайцы наотрез отказались подписывать предложенный российской стороной текст, где в преамбуле было записано: "Тот, кто загрязняет - тот и отвечает". Их возражение: мы государство развивающееся, поэтому сбрасывали, сбрасываем и еще будем сбрасывать неочищенные стоки. Кроме того, они исключили из документа все пункты, касающиеся ответственности сторон. В итоге договорились лишь по двум вопросам - название соглашения и примерное содержание. На сентябрь намечен следующий раунд.

- Но разве только китайцы Амур загрязняют?

- Надо признать, мы тоже загрязняем. Стоки - это ведь официально учтенные загрязнения, производимые службой ЖКХ через систему горводоканала, через очистные. А есть еще несанкционированные сбросы, которые никто не учитывает. Те же речки Черная, Березовая в Хабаровске - это же настоящие сточные канавы! По-хорошему, надо учитывать и пожары, ведь с каждого выгоревшего гектара до 9 тонн различных веществ (калий, хлорфенол) поступают в реку. А в Приамурье выгорают сотни тысяч гектаров! В итоге если класс загрязнения Амура ниже впадения Сунгари вплоть до Хабаровска равняется 4-5, то в районе Амурска - 5-6, а у Николаевска-на-Амуре - снова 4.

- Что следует делать, чтобы спасти Амур?

- Надо формировать правовое поле. Именно об этом мы говорили в мае на депутатских слушаниях в Госдуме, где рассматривались эколого-экономические проблемы Амура. К примеру, у Амура два союзника - болота и леса. Как известно, в пределах водоохранной зоны действует запрет на всякую хоздеятельность, запрет на свалки, на строительство. Раньше эта зона была 2 км (по 1 км с той и другой стороны), сейчас 400 м (по 200 м). Второе - охрана лесов от пожаров. Болота, к счастью, пока не сильно трансформированы. Но если в Китае построят на Сунгари три запланированные ГЭС, то болотная система пострадает. Принятие закона по Амуру очень важно в политическом отношении: наше государство продемонстрирует китайцам заинтересованность в этой территории.