100 дней мэра Арсеньева

Прошло более трех месяцев со дня избрания на пост нового мэра Арсеньева. По этому случаю Николай ЕРМИШКИН отчитался о сделанной работе.

По словам Ермишкина, за прошедшее время утверждена новая структура администрации города, сокращены некоторые службы. Половина рабочего времени главы уходит на встречи с жителями. И больше всего обращаются по вопросам ЖКХ. Горадминистрация рассматривает вопрос о строительстве мансард. За счет этого можно решить проблему с текущими крышами, а жители получат дополнительные метры жилья. В условиях бюджетного дефицита КУМИ проводит активную работу по взысканию задолженности по арендной плате, аукционы по продаже объектов недвижимости. Налажен, по мнению Ермишкина, контакт с краевой администрацией.