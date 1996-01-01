Борьба за Арктику вступает в практическую плоскость

В Арктике завершила свою работу океанологическая экспедиция, которая уточняет внешние границы континентального шельфа России.

Ученые собирали доказательства в пользу увеличения северных территорий России. Несмотря на бравурные статьи, которыми встретила это известие российская пресса, битва за Арктику только началась. Как полагают эксперты, пишет РБК, если Россия не обозначит свои претензии на регион конкретным экономическим и военным присутствием, страна может потерять не только новые земли, но и те, что уже имеет.

В 1982 году была подписана Конвенция ООН по морскому праву, которая определяла, как должны пройти границы по дну Арктического океана. Согласно документу, границы экономической зоны прибрежных государств были установлены на расстоянии 200 морских миль (370 км) от берегов материка и островов. В пределах этой зоны государствам разрешалось распространять свой суверенитет на морское дно, разведывать и разрабатывать залегающие под ним природные ресурсы. Кроме 200-мильной зоны конвенция установила особый статус для континентального шельфа, предусмотрев возможность расширения границы экономической зоны, если страна докажет, что шельф простирается за пределы 200-мильной зоны.

В 2001 году Россия попыталась заявить претензии на то, что имеет право на расширение своих северных границ и направила в специальную комиссию ООН "Заявку по обоснованию внешней границы континентального шельфа". Однако заявку заморозили, а от России потребовали дополнительных доказательств. На днях российские ученые собрали требуемые подтверждения. Полученные в результате экспедиции замеры будут оформлены в документ, который к 2009 году Россия представит в ООН. Это и должно дать нашей стране право считать своей большую часть морских территорий Арктики.