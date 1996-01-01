ЕГЭ для губернаторов

Отныне федеральный центр будет ежегодно проверять успехи глав регионов по целому списку критериев самого разнообразного характера. Указ "Об оценке эффективности деятельности исполнительной власти субъектов РФ", утверждающий перечень этих показателей, подписал накануне Владимир ПУТИН.

Начиная с этого года региональные власти будут обязаны отчитываться перед Москвой о росте объема валового регионального продукта, зарплаты, изменении уровня безработицы, качестве дорог, криминальной ситуации. Центр будут также интересовать смертность и рождаемость, удовлетворенность населения медициной, строительство и цена жилья, обеспечение населенных пунктов питьевой водой и даже наличие спортивных сооружений и библиотек.

Помимо установленных указом критериев отчетности, Путин обязал Комиссию при президенте по вопросам совершенствования госуправления и правосудия разработать и утвердить до 1 августа перечень дополнительных показателей. В частности, способов оценки эффективности использования средств консолидированных бюджетов регионов.

Порядок контрольных мероприятий устанавливается следующий. Руководитель каждого субъекта федерации должен будет до 1 мая подать в комиссию рапорт о проделанной работе в предшествующем году. В своем докладе губернатор обязан указать состояние по каждому показателю и дать прогноз на три года вперед. Отчеты за 2006 г. предписано сдать до 1 сентября.

Получив данные по каждому региону, Комиссия по вопросам совершенствования госуправления обработает всю информацию и сведет ее в единый доклад об эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, который должен быть представлен президенту.

Со следующего года цикл работ по оценке деятельности региональных властей будет включен в Федеральную программу статистических работ, о чем правительство уже получило президентское распоряжение. Кроме того, министрам поручено до 1 января представить Путину предложения о порядке выделения грантов, которые будут выделяться субъектам федерации, показавшим самую высокую эффективность работы за отчетный период.