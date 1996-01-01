Мэрию Хабаровска проверяют на наличие "лицензии"

В мэрии Хабаровска проходит прокурорская проверка, касающаяся нарушения законодательства об авторском праве в сфере лицензирования программного обеспечения.

Об этом ИА REGNUM сообщил депутат гордумы, инициировавший обращение в городскую прокуратуру Хабаровска о необходимости проведения данной проверки. "Прокуратура Хабаровского края попросила меня предоставить документы, которые подтвердили бы нарушения мэрией законодательства об авторских правах. Я их предоставил прокурору отдела прокуратуры Евгению ФЕДОРЕЕВУ, который подтвердил, что городская прокуратура совместно с милицией уже проводит проверку в мэрии по поводу наличия там лицензионного программного обеспечения", - пояснил Дмитрий Ковальчук.