Дарькин на три года вперед

В сентябре депутаты Законодательного собрания Приморского края рассмотрят проект краевого бюджета на три года вперед. Основные цели и задачи будущего проекта уже были представлены на очередном заседании ЗС в виде бюджетного послания губернатора. Так что же нас ждет?

Как сказано в послании, главной и основной целью станет повышение уровня и качества жизни населения в рамках предложенного президентом курса стратегического развития страны. Основным инструментом достижения этой цели назван контроль за эффективностью и результативностью бюджетных расходов.

На местном уровне сказанное означает необходимость разработки и принятия массы правовых актов, регулирующих финансовые взаимоотношения в муниципалитетах и сельских поселениях. Предполагается наладить работу по отслеживанию соблюдения и несоблюдения муниципалитетами бюджетного законодательства, а также оказывать консультационную помощь несправляющимся. Улучшение качества жизни на местах, согласно посланию губернатора, будет базироваться в том числе на расширении самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств. На практике это может означать как проведение финансового ликбеза среди руководителей отстающих территорий, так и ужесточение мер за недостаточную предприимчивость и дальновидность.

Изменятся принципы предоставления финансовой помощи из краевого бюджета. Работа будет выстроена так, чтобы муниципалитеты самостоятельно искали способы увеличения поступлений доходов в казну. Для муниципалитетов и сельских поселений, хронически не сводящих концы с концами, ужесточат процедуру заключения и исполнения финансовых соглашений. В случае несоблюдения договоров дотационный поток будет урезан или приостановлен. Также предполагается ввести предельно допустимые нормы дефицита муниципальных бюджетов.

Все долгосрочные краевые целевые программы должны быть приведены в соответствие с новой редакцией Бюджетного кодекса РФ. Поскольку в послании президента к Федеральному Собранию были обозначены социальные приоритеты, основные приоритеты бюджетных расходов в крае также оказались социальной направленности. Отдельно прописана забота о пенсионерах и льготных категориях граждан (повышение выплат за счет краевого бюджета), приемных и патронатных семьях.

Ответственность за продолжающееся реформирование ЖКХ, капитальный ремонт и переселение из ветхого и аварийного жилья планируется честно разделить между муниципалитетами и краем. Вышеперечисленные программы могут идти только на условиях софинансирования. Краевая целевая программа "Дороги края 2007-2010 гг." вписывается в прогнозируемое стратегическое развитие без проблем, одобрение на депутатском уровне было получено пару месяцев назад.

Последней строкой приоритетных бюджетных расходов значатся стройка века "Большой Владивосток" и реализация проектов, связанных с гипотетическим проведением саммита АТЭС во Владивостоке. Ни пояснений, ни раскладки инструментария по делам АТЭС не приведено. Как говорится, будет день - будет пища.

Особняком от социального блока стоит задача реструктуризации задолженностей: бюджета Приморского края перед федеральным, муниципальных перед краевым. На 1 мая 2007 г. задолженность краевого бюджета перед федеральным составила 825,6 млн руб., к концу года планируется ее уменьшение до 740,6 млн руб.

2006 г. обозначен в Послании как год начала реструктуризации муниципальной задолженности перед краевым бюджетом. В начале 2007 г. с 6 муниципалитетов списан долг на сумму 44,5 млн руб.

Губернаторское послание в целом было предварительно рассмотрено на комитете по бюджетной политике ЗС ПК с рекомендацией "принять к рассмотрению".