www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

СПС не пропустит драку

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

23 июня в Москве прошел последний политсовет "Союза правых сил". На нем была принята программа, с которой СПС пойдет на выборы в Государственную Думу. Той идеей, что, по мысли партийного лидера Никиты БЕЛЫХ, поможет привлечь сторонников, должно стать "хождение в народ".

По словам лидера регионального отделения Николая МОРОЗОВА, российская политика изменилась в последние годы до неузнаваемости, людям "жить стало лучше, но... противнее":

- Потому либеральные идеи возвращения уничтоженных гражданских прав, свободного рынка, равной конкуренции востребованы как никогда. Проблема лишь в том, что русские либералы, как в XIX веке, говорят со своим народом на французском. А страна отвечает им на языке русского мата. Давно пора встать на горло своей гордыни и, наконец, выучить русский! Например, вместо ругательного слова "монетаризм" просто рассказать и доказать, почему пенсии могут вырасти только в стране с рыночной экономикой. И мартовские выборы в регионах показали успешность смены тактики.

Ну как тут не посоветовать "правым" в качестве оригинального предвыборного хода выпустить разговорник либерально-русского мата! Во всяком случае, читатели ДДГ "ЗР" в этом им наверняка помогут. Хотя едва ли он даст такие же количественные результаты, как идея коммунистов вынуть тело вождя из мавзолея и провезти его как святые мощи по всей стране аккурат перед выборами - в канун 90-летней годовщины Октябрьской революции.

СПС отказалась от попыток создания единого демократического блока и приняла решение победить на выборах в Госдуму самостоятельно. "К сожалению, наши товарищи сочли объединение невозможным, - прокомментировал ситуацию Морозов. - Кроме того, часть либеральной оппозиции собирается бойкотировать выборы, а "Яблоко" не собирается на них побеждать. У СПС же есть шансы на победу, на мартовских выборах мы прошли избирательный барьер в большинстве регионов. Победили сами, не договариваясь с Кремлем!"

Показательны и проигрыши, когда СПС не хватило 120 голосов в многомиллионной Московской и 13 голосов в Ленинградской областях. Оба случая политсовет СПС счел подтасовкой результатов выборов в угоду региональным властям. Правые ответили на произвол местных властей проектом "Возмездие": уже возбуждены уголовные дела против нескольких председателей избирательных комиссий. "Обвинительные приговоры будут вынесены осенью, до начала выборов в Государственную Думу, - выразил уверенность Морозов, - чтоб другим неповадно было".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru