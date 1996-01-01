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СПС не пропустит драку
23 июня в Москве прошел последний политсовет "Союза правых сил". На нем была принята программа, с которой СПС пойдет на выборы в Государственную Думу. Той идеей, что, по мысли партийного лидера Никиты БЕЛЫХ, поможет привлечь сторонников, должно стать "хождение в народ".
По словам лидера регионального отделения Николая МОРОЗОВА, российская политика изменилась в последние годы до неузнаваемости, людям "жить стало лучше, но... противнее":
- Потому либеральные идеи возвращения уничтоженных гражданских прав, свободного рынка, равной конкуренции востребованы как никогда. Проблема лишь в том, что русские либералы, как в XIX веке, говорят со своим народом на французском. А страна отвечает им на языке русского мата. Давно пора встать на горло своей гордыни и, наконец, выучить русский! Например, вместо ругательного слова "монетаризм" просто рассказать и доказать, почему пенсии могут вырасти только в стране с рыночной экономикой. И мартовские выборы в регионах показали успешность смены тактики.
Ну как тут не посоветовать "правым" в качестве оригинального предвыборного хода выпустить разговорник либерально-русского мата! Во всяком случае, читатели ДДГ "ЗР" в этом им наверняка помогут. Хотя едва ли он даст такие же количественные результаты, как идея коммунистов вынуть тело вождя из мавзолея и провезти его как святые мощи по всей стране аккурат перед выборами - в канун 90-летней годовщины Октябрьской революции.
СПС отказалась от попыток создания единого демократического блока и приняла решение победить на выборах в Госдуму самостоятельно. "К сожалению, наши товарищи сочли объединение невозможным, - прокомментировал ситуацию Морозов. - Кроме того, часть либеральной оппозиции собирается бойкотировать выборы, а "Яблоко" не собирается на них побеждать. У СПС же есть шансы на победу, на мартовских выборах мы прошли избирательный барьер в большинстве регионов. Победили сами, не договариваясь с Кремлем!"
Показательны и проигрыши, когда СПС не хватило 120 голосов в многомиллионной Московской и 13 голосов в Ленинградской областях. Оба случая политсовет СПС счел подтасовкой результатов выборов в угоду региональным властям. Правые ответили на произвол местных властей проектом "Возмездие": уже возбуждены уголовные дела против нескольких председателей избирательных комиссий. "Обвинительные приговоры будут вынесены осенью, до начала выборов в Государственную Думу, - выразил уверенность Морозов, - чтоб другим неповадно было".
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