Компромат на чиновников пришел из космоса

Администрация Приморского края стала объектом резкой критики со стороны руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Валерия РОЩУПКИНА. На прошлой неделе им была направлена правительственная телеграмма в адрес полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Камиля ИСХАКОВА.

"Согласно данным аэрокосмического мониторинга, говорится в телеграмме, огонь уничтожает ежемесячно сотни га ценных и реликтовых лесов. Однако администрация Приморского края объективную информацию о лесных пожарах не предоставляет. Данные поступают нерегулярно, расходятся с информацией космического мониторинга в десятки раз", - сказано в ней.

В частности, по данным Рослесхоза, с начала пожароопасного сезона в Приморском крае произошло более 440 лесных пожаров, огонь прошел по более 50 тыс. га покрытой лесом площади. При этом в своих отчетах администрация Приморского края сообщает всего о 66 пожарах общей площадью 2 тыс. га.