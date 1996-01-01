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Премьер-министр призвал поискать дураков среди чиновников и молодежи

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Премьер-министр РФ Михаил ФРАДКОВ призвал чиновников из Москвы и Санкт-Петербурга выехать на несколько лет на Дальний Восток, чтобы активизировать работу по развитию стремительно пустеющего региона.

Открывая заседание правительства, сообщают информагентства, на котором была рассмотрена федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 г.", М.Фрадков отметил, что для улучшения условий жизни в данных регионах сделано уже немало. "Но надо еще что-то сделать, пора уже комсомольские стройки (возрождать), молодежь привлекать, стройотряды. Прошу прощения за старую терминологию", - добавил премьер-министр. М. Фрадков отметил, что федеральные министры довольно часто наносят рабочие визиты за Урал. "Но, может быть, руководителей, которые в Москве и Санкт-Петербурге сейчас, попросить выехать на несколько лет возглавить регионы, чтобы своим личным примером показать заинтересованность страны в обустройстве Дальнего Востока", - сказал он.

При этом глава правительства подчеркнул, что чиновникам следует не только ездить на Дальний Восток и в Забайкалье "туристами, но и поработать на благо страны".

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