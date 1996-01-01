Министры получают миллионы

Министр природных ресурсов Юрий ТРУТНЕВ заработал в 2006 году больше остальных членов российского правительства. Согласно поданной им декларации, его доход составил 133,6 млн руб., пишет "Российская газета".

Трутнев удерживает первое место второй год. Впрочем, его доход в 2006 году по сравнению с предыдущим снизился почти на 80 млн руб. В министерстве столь немалый доход объясняют тем, что, став госслужащим, Трутнев продал принадлежащую ему долю акций группы компании "Экс" в рассрочку и до сих пор получает от этого доходы. На втором месте министр информационных технологий и связи Леонид РЕЙМАН, чей доход составил 112,6 млн. Рейман вытеснил со второго места на третье министра транспорта Игоря ЛЕВИТИНА с 13 млн руб. дохода.

Рейману за год удалось почти в десять раз преумножить свое благосостояние. В прошлом году четвертое место занимал министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ, но теперь четвертую строчку рейтинга занял министр здравоохранения и социального развития Михаил ЗУРАБОВ. Его доход оценивается в 9 161 580 руб. Это почти в три раза больше, чем зарабатывает премьер-министр Михаил ФРАДКОВ, уже второй год не меняющий седьмую строчку рейтинга.

Пятое место занял министр юстиции Владимир УСТИНОВ с доходом в 5 522 700 руб. В декларации отмечается, что из них 1 378 000 руб. он получил в качестве выходного пособия при увольнении с должности генерального прокурора. Еще 2 млн составляет его пенсия.