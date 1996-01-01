Приморью достанется 110,7 млн руб. энергосубсидий

Правительство РФ утвердило постановление о предоставлении региональным бюджетам средств из федерального бюджета для ликвидации межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике на период до 2010 г.

В 2007 г. на эти цели в федеральном бюджете РФ предусмотрено 13,313 млрд руб. Предполагается, что наибольшее количество средств получат Мурманская и Амурская области (2,7 млрд и 2,1 млрд руб. соответственно), а также Дагестан (2,4 млрд руб.). Приморскому краю отведено 110,7 млн руб.

Производство электроэнергии в этих регионах обходится дороже обычного, и заниженный тариф для их жителей до 2007 г. обеспечивался за счет прибавки к цене электроэнергии в других областях страны. Теперь же разницу между реальной стоимостью электроэнергии и тарифом на нее в субсидируемых регионах будет компенсировать РФ: средства поступят в местные бюджеты, из которых в свою очередь - энергосбытовым компаниям, работающим с потребителями.