В Дальнегорске готовятся к выборам

На август в Центральной избирательной комиссии запланированы тренинги, будет создан модельный участок выборов и начнется проверка ГАС "Выборы". В это же время ЦИК проведет совещание со всеми председателями.

Как сообщила председатель теркомиссии Дальнегорского городского округа Светлана ЗАРЕЦКАЯ, в настоящий момент поступают необходимые документы, рекомендации и инструкции от крайизбиркома.

"В Дальнегорском городском округе мы уже приступили к проверке технологического оборудования, состояния ящиков для голосования. Но в первую очередь требуется проследить за состоянием избирательных участков. На сегодня наша главная задача - правильно организовать работу и настроить людей на конструктивную работу", - считает Светлана Зарецкая.