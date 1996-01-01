Дальнегорский мэр ищет управу на "Примтеплоэнерго"

И.о. главы Дальнегорского городского округа Виктор КОЛОСКОВ выехал в краевой центр, где намерен встретиться с руководством КГУП "Примтеплоэнерго" по вопросу возобновления горячего водоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе администрации ДГО, одновременно Колосков готовит запрос в городскую прокуратуру о незаконном прекращении подачи горячей воды на основании решения дальнегорского райсуда, принятого еще в прошлом году. Суд тогда признал действия КГУП "Примтеплоэнерго" в лице его местного филиала по прекращению горячего водоснабжения в межотопительный период неправомерными. Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда в свою очередь поддержала решение дальнегорского суда.