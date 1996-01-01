Чиновники Комсомольска-на-Амуре сядут за парты

В Комсомольске-на-Амуре в сентябре за парты сядут не только школьники и студенты, но и работники администрации города.

В течение нового учебного года городские чиновники прослушают лекции о реализации послания Президента России, об изменениях в законодательстве, о выборах депутатов Госдумы. Чиновники прослушают лекцию о культуре речи муниципального служащего и этике делового общения.