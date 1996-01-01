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По делу Шишкина проверят приморский "белый дом"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Арест вице-губернатора Приморского края Александра ШИШКИНА, подозреваемого в получении крупной взятки, вызвал реакцию в федеральных структурах исполнительной власти. Кремль вновь намерен направить во Владивосток комиссию. Похоже, не менее представительную, чем на Тихоокеанский конгресс.

Как сообщила PrimaMedia, московские гости попытаются на месте понять, что происходит на самых верхних этажах приморской власти, почему Приморье вновь, покончив с энергетическим и водным кризисами, приобрело новый отрицательный имидж, став символом казнокрадства и коррупции. По всей вероятности, выводы и наблюдения высоких московских чиновников лягут на стол главы государства.

Тем временем во Владивостоке создана инициативная группа по сбору подписей под обращением к президенту России. Активисты инициативной группы собирают подписи на улицах и в учреждениях. В обращении к главе государства содержится просьба дать оценку тому, что происходить в верхних эшелонах приморской власти и сделать соответствующие выводы по отношению к первым лицам региона.

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