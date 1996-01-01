Развитие по Схеме

Оказывается, один документ может значительно увеличить приток денег на территорию. Удивительно, что документ не федеральный, а региональный. Название его - "Схема размещения производительных сил на территории Республики Саха (Якутия)" - предельно точно отражает содержание. Год назад в Якутии подготовили стратегию развития региона до 2020 г. Прописали, где, когда и что надо строить, чтобы и ВРП заданным темпом рос, и налоговые отчисления в госказну увеличивались.

Федеральные власти документ одобрили и стали в отраслевые программы включать инфраструктурные объекты. Бизнесмены заинтересовались, а региональные чиновники, воодушевившись успехом, решили на реализацию запланированного еще и привлечь деньги Инвестиционного фонда. Подготовленный ими проект развития Южно-Якутского промышленного узла в июне 2007 г. получил одобрение на заседании инвестиционной комиссии в Санкт-Петербурге.

Проект этот - переработанная и конкретизированная часть все той же Схемы. "В Южной Якутии мы планируем построить предприятия по глубокой переработке полезных ископаемых и создавать продукты с высокой добавленной стоимостью, - подчеркивает министр экономического развития Республики Саха (Якутия) Алексей СТРУЧКОВ. - Мы не будем заниматься реализацией трубопроводного газа, а собираемся строить комплексы по газопереработке и газохимии. Мы будем производить на базе Селигдарского месторождения апатитов минеральные удобрения. Мы будем направлять на комбинаты Российской Федерации для дальнейшей переработки урановый концентрат и т.д."

Досье Общая стоимость инвестиционного проекта, предложенного правительством Якутии, - 422,5 млрд руб. За время его реализации планируется создать транспортную инфраструктуру, построить Канкунскую ГЭС, Эльконский горно-металлургический комбинат, Южно-Якутское горно-металлургическое объединение, Инаглинский угольный комплекс, Селигдарский горно-химический комплекс, Якутский газоперерабатывающий и газохимический комплекс, Алданский завод синтетических моторных масел. Проект собираются реализовать в два этапа. На первом - с 2007 по 2009 г. - будет разработана проектно-сметная документация. В этот же период начнется строительство Инаглинского угольного комплекса. На втором этапе - с 2009 по 2015 г. - предполагается построить объекты.

Но, как бы то ни было, направленность у инвестиционного проекта Якутии сырьевая. Республика выбирает путь промышленного освоения своих колоссальных подземных богатств. Как признается Алексей Стручков, еще в советское время на территории Южной Якутии планировали создать производственный комплекс. И упоминание обо всех объектах можно найти в решениях компартии. Однако тогда до конца 80-х успели развить только одно - угольное направление. "Якутуголь", между прочим, сегодня является одним из крупнейших добывающих предприятий на востоке страны. Остальные проекты региональные власти реанимировали и улучшили уже в наше время.

Тот факт, что страны АТР последние 20 лет развиваются ускоренными темпами, в данном случае сыграл на руку. Рынок сбыта вырисовывается довольно четко: электричество - для собственных нужд, коксующийся уголь - на экспорт в Японию и на металлургические предприятия России, руда и металл - на экспорт в Китай, пластмассы - на внутренний рынок.

Желающие заняться добычей и переработкой тоже есть. Со слов Алексея Стручкова, в числе учредителей корпорации развития Южной Якутии - ОАО "Техснабэкспорт", планирующее разрабатывать Эльконскую группу урановых месторождений, ОАО "ГидроОГК", которое будет строить Канкунскую ГЭС. А также ОАО "Якутские угли - новые технологии", которое возьмется за развитие Инаглинского угольного комплекса. И инвестиционная группа "Алроса", которая планирует осваивать Селигдарское месторождение апатитов и строить горно-обогатительный комбинат на базе месторождения железных руд. Кроме того, предварительные переговоры проведены с ОАО "Газпром" по участию холдинга в газоперерабатывающих проектах. В мае прошли аукционы по 8 участкам Эльконского месторождения, лицензию получил "Техснабэкспорт". В ближайшее время состоится конкурс на Селигдарское месторождение апатитов и по железнорудным месторождениям. Как замечает Алексей Стручков, присматриваются к якутским богатствам японские и южнокорейские компании.

Инвесторам предлагается вложить в разработку проектов собственные средства в объеме 95 млрд руб. и заемные средства в объеме 213 млрд руб. 115 млрд руб. республиканские власти рассчитывают получить из Инвестиционного фонда России, в том числе около 6,6 млрд руб. на проектирование. "Мы не планируем направлять на реализацию этого проекта средств ни местного, ни регионального бюджета, - говорит Алексей Стручков. - Республика будет выполнять функции "проектного сопровождения" в интересах государства и соинвесторов, координатора и единого государственного заказчика проекта".

В федеральных министерствах поддерживают инвестиционный проект Якутии. А министр экономического развития Герман ГРЕФ оценивает "как весьма высокие" его шансы на утверждение правительством. "Этот проект хорошо проработан и подготовлен. И думаю, что в сентябре мы сможем рассмотреть его на правительственной комиссии Инвестиционного фонда и одобрить", - заявил он во время своего июньского визита в Якутск.

"Экономически это достаточно эффективный проект, - отмечает Алексей Стручков. - Его внутренняя норма доходности для государства составляет 17,4%, то есть превышает средневзвешенный показатель на 12,1%.

Интегральный индекс экономической эффективности равен 0,37%, в то время как средневзвешенный показатель составляет 0,01%. А показатель макроэкономической эффективности достигает 4,1%. При реализации этого проекта региональный валовый продукт к 2015 году увеличится в 2,5 раза по сравнению с сегодняшним уровнем. А дополнительные налоговые доходы в региональный бюджет к 2019 году превысят 15 млрд руб. Будет создано около 32 тысяч новых рабочих мест, построено более 330 км железных дорог, 150 км автомобильных дорог".

Нефтегазовый рай

Однако развитие Южно-Якутского промышленного узла - это лишь один из проектов, предусмотренных Схемой. Для увеличения ВРП, по мнению президента Республики Саха (Якутия) Вячеслава ШТЫРОВА, требуется повысить эффективность существующих производств, а именно алмазодобычи. Но главное - после решения проблем транспортной и энергетической инфраструктуры необходимо развить нефтедобывающую, нефтеперерабатывающую, газоперерабатывающую и золотодобывающую промышленность.

По прогнозам региональных чиновников, объемы нефти с Талаканского месторождения, разрабатываемого "Сургутнефтегазом", в 2009 г. возрастут до 8 млн т в год против сегодняшних 300 тыс. т.

На Среднеботуобинском месторождении, где работает компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", к 2010 году добыча нефти достигнет 2 млн тонн в год. Причем там будет создан нефтеперерабатывающий завод, который обеспечит внутренние потребности Якутии в дизельном топливе.

Развитие газодобывающей отрасли республиканские власти связывают с Чаяндинским месторождением и строительством газового трубопровода. Интересно, что 15 июня правительственная комиссия по топливно-энергетическому комплексу и воспроизводству минерально-сырьевой базы рассмотрела последний вариант программы развития газовой отрасли на востоке страны и председатель правительства поручил Минпромэнерго утвердить ее своим приказом.

В этот окончательный вариант, разработанный "Газпромом", попали предложения Якутии, а именно освоение Чаяндинского месторождения с 2008 года и его обустройство к 2016 году. А также строительство магистрального газопровода параллельно строящемуся нефтепроводу.

Что касается золотодобычи, то республика совместно с компанией "Полюс" намерена подготовить инвестиционный проект по развитию Томпонского горнопромышленного района в Восточной Якутии и представить его на рассмотрение Инвестиционной комиссии на Кубанском экономическом форуме в сентябре этого года. Проект предполагает освоение Нежданинского золоторудного месторождения, строительство Верхне-Менкеченского полиметаллического ГОКа, тепловой электростанции на базе углей Джебарики-Хаинского месторождения, участков федеральной автомобильной дороги "Колыма", высоковольтной линии электропередачи на участке Хандыга-Нежданинское с ответвлением на Верхне-Менкеченское серебряно-полиметаллическое месторождение.

Ликвидация локализации

Слабым местом Якутии всегда была инфраструктура, а именно отсутствие дорог и электричества в отдельных районах. "По согласованию с РАО мы должны приступить к созданию объединенной энергосистемы республики. Объединить не только наши энергорайоны, но и связать энергосистему Востока с энергосистемой России в Иркутской области. А также разработать проект по соединению якутской и магаданской энергосистем, - подчеркивает Вячеслав Штыров. - Это позволит нам рационально использовать имеющиеся возможности, а также создаст условия для реализации наших проектов по требуемой мощности".

Со слов технического директора РАО "ЕЭС России" Бориса ВАЙНЗИХЕРА, компания уже подготовила стратегию развития энергетики Якутии до 2030 года. "Это практически единственный документ такого рода, подготовка которого стала возможна благодаря тому, что в Якутии разработали схему размещения производственных сил", - отмечает Борис Вайнзихер. Стратегия сделана в двух вариантах, которые зависят от темпа и объема реализации мероприятий, обозначенных в Схеме. Зона локальной энергетики, согласно документу, будет уменьшаться. "Убить ее окончательно не получится, но оптимизировать можно", - считают в РАО. И собираются в Якутии обкатать программу ликвидации зон локального энергоснабжения.

Досье Зона изолированного энергоснабжения Республики Саха (Якутия) покрывает 2/3 территории, где в 175 населенных пунктах проживают 150 тыс. человек. Число дизельных электростанций - 161, а котельных - 365. Основные категории потребителей энергии в этой зоне - население, бюджетные организации, в том числе ЖКХ. Доля промышленных потребителей составляет всего 15%. Стоимость производства электроэнергии на отдельных дизельных станциях в республике достигает 30 руб./кВт, а в среднем равна 12 руб./кВт. В то же время в зоне централизованного электроснабжения "Якутскэнерго" стоимость 1 кВт равняется 1,30 руб., а в зоне, входящей в систему электроснабжения Дальнего Востока (юг Якутии) - 2,01 руб. Дизельное топливо на некоторые электростанции доставляется в течение двух сезонов.

В РАО видят три пути решения проблемы локальной энергетики. Первый и самый очевидный - расширить зоны централизованного электроснабжения, то есть протянуть провода. "Надо потратить 10 млрд руб., но это даст возможность закрыть неэффективные электростанции", - говорит Борис Вайнзихер. Во-вторых, поскольку Якутия богата углем, энергетики предполагают построить 20 ТЭЦ малой мощности, которые заменят 20 электростанций и 114 котельных. И, в-третьих, собираются модернизировать существующие дизельные установки.

В результате в структуре топливного баланса республики более 60% составит гидроэнергия, в то время как доля дизельного топлива снизится со 100% до 15%. При этом уровень использования мощностей возрастет с 16% до 39%. А средний тариф в Якутии в 2015 году составит 2,74 руб./ кВт и, со слов Бориса Вайнзихера, сравняется со средним тарифом для России. Без этих мероприятий его величина достигнет 3,85 руб./кВт. Прирост доходной стоимости от снижения тарифов оценивается экспертами в 41,5 млрд руб.

На проведение всех этих мероприятий РАО требуется 22 млрд руб., 18 из которых компания предполагала взять из федерального бюджета. "Предлагаем расширить ФЦП "ДВ и Забайкалье" на 40 млрд руб., - заявил Борис Вайнзихер на совещании с Германом Грефом в Якутске. - Из которых 22 млрд руб. направить на локальную энергетику в Якутии". На что министр экономического развития ответил: "Вы ребята энергичные, но РАО ЕЭС - коммерческая компания и должна решать свои проблемы сама. Тем более что государство отказывается от всех доходов, связанных с собственностью в РАО ЕЭС. Мы все деньги, а это десятки миллиардов в год, отдаем вам, чтобы вы финансировали свои проекты. Это не ваши деньги. Это деньги, которые должны поступать в федеральный бюджет. В программу мы этот проект включим обязательно, но источник финансирования поставим РАО "ЕЭС Россия".

Воздушная зависимость

Видимо, "кладбище самолетов" в аэропорту Нерюнгри впечатлило Германа Грефа не меньше, чем таежные комары: "Я порадовался, смотрите, сколько много региональных самолетов, а оказалось, что все списано". Как следствие, вопрос развития региональной авиации стал одним из ключевых на совещании в Якутске. "У нас фактически полностью отсутствует сегмент региональной авиации, и нам надо либо срочно снижать пошлины и стимулировать завоз самолетов из-за границы, либо объявлять тендер на разработку новой модели региональных самолетов", - наставлял подчиненных министр.

"Мы единственные в стране получили самолет Ан-140 с самарского завода, но остальные получить не можем, другие компании тоже стоят в очереди. А в течение следующих трех-пяти лет мы массово должны списать самолеты, которые у нас летают сегодня", - подлил масла в огонь Вячеслав Штыров. "Ан-3 - это советский самолет с космической стоимостью. Просто неприемлемо платить столько денег за самолет, который должен стоить в 4 раза дешевле. С Ан-140 проблемы в Самаре", - констатировал Герман Греф и предложил до конца июля "поставить точку" в этом вопросе. "Региональный самолет до 20 мест и региональный самолет от 20 до 50 мест - эти сегменты должны попасть в программу модернизации гражданской авиации. Мы должны решить, если строить новые самолеты, то в какие сроки. Или отменять пошлины и стимулировать лизинговые компании".

Другой проблемный аспект региональной авиации - содержание и развитие местных аэропортов. "Мы находимся в особом положении, - заметил по этому поводу Вячеслав Штыров. - За передачу в федеральную собственность акций и имущества компании "Алроса" Правительство России обещало нам компенсировать выпадающие доходы, оформив в федеральную собственность более 30 наших аэропортов. Документы уже готовы, сейчас встал вопрос о том, что необходимо создать казенное предприятие по их эксплуатации. И этот вопрос пока завис. А вообще мы считаем, что северные аэропорты надо выделить в отдельную структуру, потому что их экономика не вписывается ни в какие разумные ценообразовательные пределы. И надо выработать систему, по которой они будут дотироваться, как это сделано, например, в Канаде".

Как выяснилось на совещании, Минтранс задумал создать федеральную дирекцию северных аэропортов РФ. "Вячеслав Анатольевич, вы-то не романтик, - парировал Герман Греф. - Минтранс будет заниматься северными аэропортами?! Да не будут они заниматься этим никогда. Посадят к вам чиновника, который будет ходить и говорить вам о том, что он федерального подчинения. И все . Это должно быть ваше предприятие. К осени мы рассмотрим концепцию развития аэропортов России. И 300 из 360 мы собираемся передать в субъекты РФ. 60 оставим себе. И то и это много. Нам нужен компромисс, чтобы мы помогли вам привести местные аэропорты в порядок, и надо договориться о том, как мы удешевим перелеты людей. Скорее всего, будем давать вам субсидию".

"Но тогда нам надо, чтобы те средства, которые заложены в дальневосточную программу на развитие региональных аэропортов - по 100 млн в год до 2013 года, - там сохранились, а не ушли в Минтранс, - отстаивал интересы региона Вячеслав Штыров. - И второе - надо найти другой источник компенсации выпадающих доходов по "Алросе". С тем, что деньги отдавать в Минтранс не надо, Греф согласился: "Мы в прошлом году обозначили Минтрансу проблему по аэропорту на Курилах. Выделили деньги, а они дали обещание, что на Курилах будет всепогодный аэропорт. Проблема до сих пор не решена".

А после резюмировал: "Можно создать сейчас федеральное предприятие, а потом отдать его в республику, подписать соглашение о приведении аэропортов в порядок и прописать механизм межбюджетных компенсаций". Представитель Росавиации заикнулся было о том, что у них уже сформирован полный пакет документов по созданию казенного предприятия по управлению северными аэропортами России, который согласован с МЭРТом. Но сразу за тем поддержал предложение министра сначала создать федеральную структуру, а потом передать ее в субъекты РФ.

Герман Греф же после заседания еще раз подчеркнул: "Ясное представление о том, как будет развиваться республика, получает совершенно внятные ответы со стороны бизнеса. Хотел бы сказать, что практическое влияние такого документа, как стратегия развития региона, мы видим. Нам он понравился. Это касается как проектов, включенных в заявку на финансирование из Инвестфонда, так и всех остальных программ".