Дипломатия здорового прагматизма

США и Россия, разделенные всего 55 милями Берингова пролива, взаимодействуют почти с самого начала становления американской демократии. В этом году исполнилось 200 лет дипломатическим отношениям между нашими странами. На этом фоне другая "юбилейная" дата - 15 лет с момента открытия во Владивостоке Генерального консульства США - смотрится намного скромнее, но она, пожалуй, даже более значима для дальневосточников.

Здесь большую роль играет человеческий фактор, и хочется поспорить с бывшим послом США в России Джеком МЭТЛОКОМ, любившим говорить, что дипломаты хорошо работают, когда связи налаживаются без их непосредственного участия. Генеральный консул США во Владивостоке Джон Марк ПОММЕРШАЙМ, покинувший Владивосток несколько недель назад в связи с окончанием срока службы, был одним из самых популярных дипломатов, которого хорошо знали в лицо практически на всем Дальнем Востоке. Он много общался, и не только на дипломатическом уровне, активно участвовал в культурных и научных мероприятиях. "ДК" беседовал с ним накануне отъезда .

- Господин Поммершайм, как вы оцениваете характер и динамику торгово-экономических и иных связей между Дальним Востоком России и США?

- Сейчас, на мой взгляд, в экономических отношениях России и США все больше главенствует здоровый прагматический подход, что уже само по себе является положительным моментом. Валовые цифры тоже внушают оптимизм: в 2006 году объем внешнеторгового оборота между нашими странами увеличился вдвое и достиг рекордной цифры почти в $25 млрд.

Конечно, на этом фоне цифры торгового оборота между Дальним Востоком и США более скромные: например, экспорт в США составил $0,32 млрд и вырос всего на 7%. Но здесь надо учитывать, что в Приморье закрылось несколько корейских швейных фабрик, которые экспортировали свою продукцию в США. Впрочем, это и есть тот самый прагматический подход, о котором я говорил. Официальных цифр за первое полугодие 2007 года у меня пока нет. Но итоги первого квартала демонстрируют вполне стабильную положительную динамику.

Что касается связей в общем, то Россия и США сотрудничают в самых разных областях, будь это северокорейский вопрос, птичий грипп, борьба с терроризмом и т.п. То, что ни одну из глобальных проблем нельзя сегодня решить без совместных усилий наших стран, уже давно стало аксиомой.

- Как изменилась торговля между Дальним Востоком и США? Появились ли в структуре экспорта продукты с высокой добавленной стоимостью? Насколько велика в структуре импорта из США доля оборудования и высокотехнологичной продукции? Какие товары из США пока недооценены на местном рынке?

- Наибольший удельный вес в стоимости экспорта Дальнего Востока по-прежнему занимают нефть и нефтепродукты, далее следуют черные металлы и изделия из них. Как я уже сказал, резко сократился экспорт одежды.

А из США на Дальний Восток импортируется в первую очередь продукция машиностроения - ее удельный вес составляет почти 40%. С удовольствием отмечу, что все более популярными у дальневосточников становятся качественные продукты питания из США. Я за три года имел возможность заметить, насколько обыденными стали на полках местных супермаркетов вашингтонские яблоки и груши. Все большую популярность завоевывают калифорнийский виноград и апельсины, хорошо покупают поп-корн, чернослив, вина, орехи, специи.

В 2006 году объем импорта достиг $83,3 млн, это почти пятикратный рост по сравнению с 2003 годом. Американские продукты сейчас занимают 11% от всех импортируемых в регион продуктов, а ведь на этом рынке приходится иметь дело с очень сильными конкурентами, прежде всего российскими и европейскими производителями. Все более заметными становятся продукты из Японии. Продукты из Китая по-прежнему очень популярны у массового потребителя, но, думаю, по мере роста среднего класса объем и ассортимент продуктов с маркой "сделано в США" будут на Дальнем Востоке неуклонно увеличиваться.

Что касается товаров, которые пока "недооценены" на местном рынке, во многих странах большой популярностью пользуется американская говядина - недорогая и качественная. С моей точки зрения, на Дальнем Востоке еще не в полной мере знакомы и с превосходными калифорнийскими винами.

- Каков объем американских инвестиций, поступивших в экономику ДВФО? Какие субъекты Федерации получили наибольшие суммы?

- Недавно была озвучена весьма впечатляющая цифра: в 2006 году общий объем американских инвестиций в Россию вырос почти на 50%, причем больший объем приходится не на Москву и Санкт-Петербург, а на другие российские регионы.

На Дальнем Востоке несомненный лидер - сахалинские нефтяные проекты. На второе место претендуют Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край.

- Сколько действующих предприятий с инвестициями из США работает на Дальнем Востоке? Какие из реализованных проектов вы оцениваете как наиболее успешные? Какие проекты стали отрицательным опытом?

- В Дальневосточном федеральном округе действует около ста предприятий с американскими инвестициями. Международный проект "Сахалин-1" - достаточно успешный проект. В феврале там достигнут уровень максимальной производительности - 250 тыс. баррелей нефти в день идет на экспорт. Здесь большое поле для сотрудничества, ведь Россия - самый большой производитель углеводородов, а США - один из самых крупных ее потребителей.

Очень успешно работает компания "ДельтаЛизинг", созданная с участием американских инвестиций. Она занимается лизингом оборудования для малого и среднего бизнеса. Компания начала работать на Дальнем Востоке, а теперь расширила свое поле деятельности на Сибирь и Москву.

Давно работает на Дальнем Востоке и "Катерпиллар". Офисы компании есть в Хабаровске и во Владивостоке. Техника "Катерпиллар" хорошо зарекомендовала себя в регионе. Есть примеры сотрудничества на Камчатке и Чукотке.

Если говорить об отрицательных моментах, очень тормозит расширение нашего партнерства в регионе отсутствие прямых авиарейсов, прерванных в период кризиса 1998 года. Сейчас авиакомпании двух стран изучают возможности для возобновления полетов между Аляской, западным побережьем США и Дальним Востоком России. Думаю, новый Генконсул США приложит немало усилий, чтобы этот проект был реализован.

- Вызвала ли интерес в США информация о государственной программе подъема экономики Дальнего Востока России и подготовке Владивостока к саммиту АТЭС? В каких сферах возможно поступление американских инвестиций?

- Естественно, эта информация вызвала интерес, и я от всей души желаю, чтобы государственная программа, когда ее окончательно разработают и опубликуют, была в полном объеме претворена в жизнь, а Владивосток стал местом проведения саммита АТЭС. Это может стать мощным стимулом для иностранных инвестиций, в том числе и из США.

Подъемы и спады - обычная ситуация для бизнеса, и, мне кажется, сейчас прорисовываются довольно интересные перспективы. Кроме вышеупомянутой программы и саммита АТЭС стоит напомнить и о вступлении России в ВТО. Российско-американское соглашение, подписанное в ноябре прошлого года, считается самым значимым в истории экономических отношений между нашими странами за последние десятилетия. Ожидается, что в течение первого года после вступления России в ВТО объем иностранных инвестиций увеличится до $4 млрд. 7%-ный рост российской экономики в первом полугодии уже сейчас впечатляет, а членство в ВТО может добавить еще до 3% в самой ближайшей перспективе.

А вот какие регионы выиграют от этого в большей степени и в каких отраслях будет рост - это вопросы внутренней политики России и ее регионов.

Выступая на заседании Американской торговой палаты в Москве, наш посол Уильям БЕРНС отметил, что ключевыми факторами успешного развития российской экономики в долгосрочной перспективе являются значительные инвестиции в энергетический сектор и диверсификация других отраслей. Но успешной эта перспектива может быть только при одновременном развитии трех основных компонентов. Это разработка и соблюдение предсказуемых и прозрачных правил. Это значительно большие инвестиции в образование и здравоохранение для защиты самого ценного ресурса России - ее высокообразованного и талантливого народа. И третье: как можно решить эти вопросы без здорового гражданского общества, дополняющего роль правительства?

- Ваше самое сильное впечатление от Дальнего Востока?

- Я не раз это говорил и повторюсь: самые сильные впечатления я получил от общения с людьми. Поверьте, это не просто дань вежливости и красивые слова. На Дальнем Востоке проживает очень много талантливых людей, причем в самых разных областях.

Я общался со старателями, добывающими золото на севере Хабаровского края, и с оленеводами на Чукотке. Во Владивостоке мне довелось разговаривать с командирами Тихоокеанского флота о том, как они общались в море с американцами во время холодной войны. На Сахалине мы с послом США были на нефтяной платформе "Орлан" и видели, в каких непростых, но интересных условиях работают там люди.

Я много общался со студентами всего региона, они открыты миру, хорошо говорят по-английски, следят за событиями в мире и хотят что-то сделать. Это впечатляет. И это самые яркие воспоминания, которые я увезу с собой.