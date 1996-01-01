Сверхсырьевой придаток

В Азиатско-Тихоокеанском регионе складывается новый центр мировой экономики, и в этом плане российскому Дальнему Востоку, можно сказать, повезло. Близость к растущим "азиатским тиграм" и их потребности в сырье спасли от полного развала дальневосточную экономику в то время, когда активные инвестиционные процессы - основа экономического роста - казались несбыточной мечтой. Тогда качественное наполнение экспортно-импортных операций, по большому счету, мало кого волновало: лишь бы сальдо было положительным, то есть продать надо было больше, чем купить. Но сейчас, когда наша страна вот уже несколько лет демонстрирует подъем экономики, эти вопросы выходят на первый план.

Тенденции, складывающиеся в структуре внешней торговли России третий год подряд, все больше беспокоят Минэкономразвития РФ. Положительное сальдо стремительно сокращается. Если в прошлом году экспорт увеличился на 25%, а импорт - на 30,8%, то по итогам января-мая 2007 г. экспорт вырос всего на 8,7%, а импорт рванул на 40,1%, и сальдо торгового баланса снизилось на 18,6% (по сравнению с январем-маем 2006 г.), составив $51,5 млрд.

В прошлом году наша страна выкрутилась за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на внешних рынках и увеличения объемов экспорта сырой нефти, природного газа, товаров минерально-сырьевой группы. В этом году такого расположения "небес" может и не быть: по прогнозам аналитиков, средняя цена за баррель нефти может быть ниже, чем в прошлом году, а инфраструктурные ограничения не позволят в ближайшие годы нарастить физические объемы экспорта.

В общем, ситуация во внешней торговле России развивается по неблагоприятному сценарию. Темпы укрепления рубля и высокий потребительский спрос на внутреннем рынке делают рост импорта практически неуправляемым, и это ведет к сокращению внешнеторгового профицита гораздо быстрее, чем прогнозировал министр финансов Алексей КУДРИН, называвший контрольной датой 2010 год. Все это в совокупности может сыграть злую шутку и с бюджетом, и с экономикой.

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