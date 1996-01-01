Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток знает, как Еревану повезло
25 июля наградная комиссия администрации Владивостока приняла решение наградить Дэниела Ордуэй ХАСТИНГСА, консула по вопросам печати, культуры и образования, памятной медалью "За вклад в развитие города Владивостока".
Как отметил Андрей СИДОРОВ, начальник управления внешних связей администрации Владивостока: "Нашему городу очень повезло, что в течение двух лет в Генконсульстве США работал такой неравнодушный человек. Это настоящий энтузиаст, благодаря которому связи между жителями Владивостока и США в областях культуры, образования и народной дипломатии в целом получили огромный импульс".
Достаточно посмотреть на "финишный спурт" Дэна - объявленные в начале июня "Дни США на Дальнем Востоке России". За шесть недель прошло семь различных мероприятий - от уникальных выставок американской скульптуры и живописи до международной научной конференции и концертов хип-хоп группы "Опус Акобен". Благодаря его энергии Владивосток был избалован американскими музыкантами самых разных направлений: джазовая певица Арли Ленард, "Трио Чикаго и друзья", классический дуэт Тервиллингера и Куперстока, хип-хоп группа "Опус Акобен". Апофеозом музыкальной активности Дэна стало прибытие на Владивостокский международный джазовый фестиваль оркестра Седьмого флота США. Стараниями Хастингса в городе побывало около дюжины американских экспертов в самых разных областях.
В августе в журнале Государственного департамента США "Стейт Мэгезин" выйдет его статья о Владивостоке.
- Мне довольно просто уговорить американцев, даже самых известных, приехать во Владивосток, - говорит Дэн Хастингс. - Для них это слово звучит загадочно и экзотично. И здорово, что, уезжая, они хотят вернуться и везут в Америку добрые вести об этом городе. Я хочу, чтобы Владивосток стал ярким пунктом на карте поездок граждан США.
Дэн Хастингс покидает Владивосток 3 августа. Следующим местом его дипломатической карьеры будет Посольство США в Ереване. На сей раз в сферу его деятельности будут входить вопросы урегулирования социальных проблем в регионе, и в частности проблемы Нагорного Карабаха.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда