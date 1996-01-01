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Владивосток знает, как Еревану повезло

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

25 июля наградная комиссия администрации Владивостока приняла решение наградить Дэниела Ордуэй ХАСТИНГСА, консула по вопросам печати, культуры и образования, памятной медалью "За вклад в развитие города Владивостока".

Как отметил Андрей СИДОРОВ, начальник управления внешних связей администрации Владивостока: "Нашему городу очень повезло, что в течение двух лет в Генконсульстве США работал такой неравнодушный человек. Это настоящий энтузиаст, благодаря которому связи между жителями Владивостока и США в областях культуры, образования и народной дипломатии в целом получили огромный импульс".

Достаточно посмотреть на "финишный спурт" Дэна - объявленные в начале июня "Дни США на Дальнем Востоке России". За шесть недель прошло семь различных мероприятий - от уникальных выставок американской скульптуры и живописи до международной научной конференции и концертов хип-хоп группы "Опус Акобен". Благодаря его энергии Владивосток был избалован американскими музыкантами самых разных направлений: джазовая певица Арли Ленард, "Трио Чикаго и друзья", классический дуэт Тервиллингера и Куперстока, хип-хоп группа "Опус Акобен". Апофеозом музыкальной активности Дэна стало прибытие на Владивостокский международный джазовый фестиваль оркестра Седьмого флота США. Стараниями Хастингса в городе побывало около дюжины американских экспертов в самых разных областях.

В августе в журнале Государственного департамента США "Стейт Мэгезин" выйдет его статья о Владивостоке.

- Мне довольно просто уговорить американцев, даже самых известных, приехать во Владивосток, - говорит Дэн Хастингс. - Для них это слово звучит загадочно и экзотично. И здорово, что, уезжая, они хотят вернуться и везут в Америку добрые вести об этом городе. Я хочу, чтобы Владивосток стал ярким пунктом на карте поездок граждан США.

Дэн Хастингс покидает Владивосток 3 августа. Следующим местом его дипломатической карьеры будет Посольство США в Ереване. На сей раз в сферу его деятельности будут входить вопросы урегулирования социальных проблем в регионе, и в частности проблемы Нагорного Карабаха.

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