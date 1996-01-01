Копылов снова "под статьей"

Не успел экс-глава администрации Владивостока Юрий КОПЫЛОВ оправиться от вынесенного в отношении него решения суда, который приговорил его к 4 годам лишения свободы условно за "колумбарное дело", как прокуратура Приморского края нашла в его действиях новый состав преступления.

На этот раз дело Копылова возникло на основе показаний отстраненного от должности мэра города Владимира НИКОЛАЕВА. Последний уже давно сообщал, что вменяемое ему незаконное использование вневедомственной охраны в качестве личной не является его изобретением, он лишь продлил договор, который заключила прежняя администрация во главе с Юрием Копыловым.

Как сообщила старший помощник прокурора края Ирина НОМОКОНОВА, новое уголовное дело в отношении Копылова возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями. Как полагает следствие, являясь главой горадминистрации, используя служебное положение вопреки интересам службы, он в период с ноября 1999 г. по сентябрь 2004 г. организовал за счет муниципального бюджета охрану подъезда дома, в котором проживал. За этот период из казны города Управлению вневедомственной охраны при УВД по Приморскому краю была произведена оплата на сумму более 4 млн руб.