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Терпеть прогульщиков осталось недолго

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Депутаты Владивостока продолжают саботаж" - под таким заголовком "ЗР" опубликовал в номере от 24 июля сообщение о срыве городскими депутатами внеочередного заседания представительного органа власти. Примечательно, что никакого взрыва общественного мнения не последовало. Привыкли. Привыкли к тому, что сторонники нашего с вами народовластия и свободы давно паразитируют на теле несчастного Владивостока.

Привыкли мы к своему бесправию перед теми, кто приватизировал власть. Как-то так получается, что годами при каждой необходимости я по первому требованию нахожу депутатов городской думы ГАВРИЛОВА, ЮРТАЕВА, КОРОЛЮКА. А вот своего народного избранника по 24 избирательному округу ЮРЧЕНКО не смогла найти даже по неотложному коллективному делу на округе. Полномочия городского представительного органа власти, слава Богу, истекают. И если избиратели не поведутся на очередные легенды и мифы ветхозаветных политиков, чья репутация давно потрачена молью, у владивостокцев есть шанс избрать полноценный рабочий орган. Хотя...

Хотя никому верить нельзя. Не зря же говорят: "Хочешь узнать человека - доверь ему власть или деньги". И уж сколько раз мы обманывались. Сегодня депутат городской думы получает 51 тысячу рублей - более $2000. Из третьих рук мне стало известно, что, например, один совестливый депутат, к слову, регулярно принимающий участие в заседаниях думы, из собственной зарплаты финансирует детские соревнования и спортивные занятия школьников на бухте Тихая. Но ведь есть депутаты, которые пришли в думу лишь за мандатом, потому что он может открыть любые двери.

Есть ли возможность избавиться от недобросовестного депутата? - задались мы вопросом. Получается - нет.

Федеральный закон о референдуме сюда подтянуть якобы невозможно. Есть, правда, некое постановление Конституционного суда РФ. В соответствии с этим постановлением можно попытаться отозвать депутата. А механизм такой: сначала необходимо собрать подписи более половины от числа жителей округа. И это будет только инициатива! Далее - необходима явка более половины избирателей на голосование. А дальше...

А дальше можно не продолжать, ибо сегодня трудно себе даже в святочном сне представить голосование по округу, куда явилась бы половина избирателей. А ведь, казалось бы, чего проще - руководствуйтесь общими правилами для наемного персонала. Не ходит человек на работу - до свидания. Но ведь известно, кто принимает законы. Поэтому - см. первый абзац.

Редакция приглашает к разговору избирателей Владивостока и городских депутатов: подведем итоги работы городской думы сами. А то ведь скоро - выборы.

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