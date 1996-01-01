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Хабаровский край без альтернативы?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

После двух с лишним месяцев ожидания самого Виктора Ивановича и его ближайшего окружения президент выразил доверие дальневосточному губернатору. Местные депутаты его поддержали на своем внеочередном заседании.

Напомним, что хабаровский губернатор, полномочия которого истекали лишь в декабре 2008 г., в апреле досрочно поставил перед президентом вопрос о доверии. При этом официально этот вопрос не освещался, о консультациях с местной общественностью полпреда президента в ДФО Камиля ИСХАКОВА не сообщалось. Но лишь 5 июля Владимир ПУТИН внес кандидатуру Ишаева в региональный парламент.

Досье

Виктор Ишаев родился 16 апреля 1948 г. в Кемеровской области. С 1964-го по 1988 г. работал на Хабаровском судостроительном заводе - начиная с ученика сборщика и кончая заместителем директора завода. В 1988 г. избран директором Хабаровского завода алюминиевых конструкций. В мае 1990 г. утвержден первым заместителем председателя крайисполкома. В октябре 1991 г. указом Президента РФ назначен главой администрации края. Затем трижды избирался на этот пост - в декабре 1996 г. (77% голосов), в декабре 2000 г. (80%), в декабре 2004 г. (свыше 85%). С 2000 г. является членом президиума Госсовета РФ. С ноября 2001 г. его должность стала именоваться губернатор, председатель правительства Хабаровского края.

На заседании Законодательной думы края Виктор Ищаев признался, что досрочно попросить президента о доверии его вынудило желание не отстать от других региональных руководителей. Он был единственным региональным лидером без президентского "благословения". Дело в том, что "последний срок" он получил на выборах 2004 г., как раз накануне президентской инициативы - назначать, а не выбирать губернаторов.

Голосование, как и ожидалось, прошло без сюрпризов. Еще до заседания спикер Юрий ОНОПРИЕНКО предположил, что депутаты утвердят Виктора Ишаева единогласно - ошибся на 2 голоса. Как показали выборы, у хабаровчан никогда по-настоящему и не было альтернативы. Не нашлось ее и у президента. Стабильный, развивающийся край - лучший аргумент.

Торжественная инаугурация запланирована на 11 июля.

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