Вице-задержание

Задержан за получение взятки вице-губернатор Приморского края Александр ШИШКИН, назначенный на эту должность менее двух месяцев назад.

Как стало известно "ЗР-Диалог", перед задержанием сотрудники правоохранительных органов провели обыск в рабочем кабинете вице-губернатора и его коттедже на Седанке.

По словам очевидцев, при задержании Шишкин пытался съесть особо важный документ, закусывая его черноземом.

Напомним, ранее Шишкин занимал должность руководителя КГУП "Приморский водоканал".