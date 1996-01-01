Определена дата выборов мэра Дальнегорска

Выборы главы администрации Дальнегорска, сорванные из-за убийства одного из кандидатов - Дмитрия ФОТЬЯНОВА - осенью 2006 года, назначены на 14 октября 2007 года.

Как сообщила информационному агентству "Дейта.RU" руководитель пресс-службы администрации Дальнегорска Татьяна ГУРЕВИЧ, 20 июля на заседании Думы города Дальнегорска все присутствующие депутаты проголосовали за эту дату. После опубликования соответствующего постановления в дальнегорской газете "Трудовое слово" кандидаты на пост мэра могут заявить о себе. Пока обязанности главы администрации Дальнегорского городского округа исполняет первый заместитель главы города Виктор КОЛОСКОВ.