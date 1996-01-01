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Новый генконсул США назвал себя "динозавром"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Свое знакомство с Владивостоком новый генконсул США Том АРМБРУСТЕР начал раньше, чем прибыли его верительные грамоты. И при встрече с журналистами не скрывал, что приехал с готовыми стереотипами.

"В Америке про человека, живущего старыми стереотипами, говорят: "динозавр". И в каком-то смысле перед вами сейчас динозавр, - признался он. - Когда я впервые узнал о своем назначении, то подумал, что надо хорошо подготовиться к трудным годам моей жизни. Я знал, что Владивосток далеко, что город долгое время был закрыт и у него репутация места с очень сильной организованной преступностью. Преступность - проблема многих государств и городов, но первое мероприятие, на котором я побывал, была конференция по борьбе с оргпреступностью. Мне было приятно убедиться, что об этом у вас говорят решительно и прямо. И авиалиния между Владивостоком и Сеулом работает хорошо, а оттуда много рейсов в разные города США и мира. Так что вряд ли мое пребывание здесь можно считать местом заточения для дипломата. Я смогу видеться с моими детьми, но, конечно, было бы лучше наладить прямое сообщение. Я буду рад сесть на российский самолет и полететь на Аляску. Надеюсь, это скоро произойдет".

Расстался американский дипломат и с другим стереотипом: "Я полагал, что бывший закрытый город отличается закрытым менталитетом. Антиамериканизм - проблема во многих странах, но я прилетел во Владивосток, когда в городе была масса гостей из Америки - музыкантов и военных. И местные жители принимали их тепло. Владивосток выглядит динамичным городом. Думаю, наши туристические компании должны чаще включать его в свои маршруты. В общем, я понял, что российский Дальний Восток - место, полное сюрпризов".

Новому генконсулу пришлось отвечать и на неудобные вопросы, в том числе о продаже автомобилей, ввезенных беспошлинно для нужд диппредставительства, о чем писала ДДГ "ЗР".

"Я могу заявить от имени Генконсульства США, что мы уважаем и соблюдаем законы РФ и никакого отношения к контрабандным операциям на территории Приморского края не имеем. Машина была списана в соответствии с нормами, и с покупателем был подписан контракт, в котором четко прописано, что он ответствен за выплату всевозможных платежей, которые могут возникнуть при регистрации. Причем речь идет о единичном случае, а публикация создает впечатление о массовых продажах. Это неправда!" - заявил г-н Армбрустер.

Досье

Том Армбрустер закончил Военно-морской колледж в Ньюпорте (штат Род-Айленд), магистр в области стратегических исследований и международных отношений, на дипломатической службе с 1988 г. Работал на Кубе и в Мексике, а 10 лет назад - в Посольстве США в России. Последним местом его дипслужбы был Таджикистан.
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